Direct Paralympiques 2024 : les marathoniens entrent en piste, des médailles françaises espérées en canoë... Suivez la dernière journée des Jeux

Un dernier frisson. Les Jeux paralympiques 2024 de Paris se terminent dimanche 8 septembre avec notamment le marathon, à partir de 8 heures, dans les rues de Paris. Le marathonien suisse Marcel Hug, qui a déjà remporté trois médailles en course en fauteuil, vise l'or dans la catégorie T54. La doyenne de la délégation française, Rosario Gangloff (59 ans), est alignée dans la catégorie T12 (déficience visuelle). Suivez notre direct.

Le programme de la dernière journée. En paracanoë, Abel Aber dispute les demi-finales en 200 m VL3 (10h56), alors que la kayakiste Nélia Barbosa est déjà qualifiée pour la finale en 200 m KL3 (12h15). L'une des dernières épreuves du jour sera la grande finale du basket fauteuil féminine entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, à 13h45. Le programme complet de la journée.

Un samedi riche en médailles. La France a remporté de nouvelles médailles, dont l'or pour en relais mixte en cyclisme et l'équipe de France de cécifoot, samedi. Lucas Didier a remporté l'argent en tennis de table, comme Thomas Peyroton-Dartet en cyclisme et Helios Latchoumanaya en judo. Cyril Jonard et Jason Grandry ont eux empoché le bronze en judo, comme Rémy Boullé (paracanoë) et Alexandre Leauté (cyclisme). La France comptait samedi soir 74 médailles, dont 19 en or, et figurait à la huitième place du classement.

Une grande cérémonie de clôture au Stade de France. Elle débutera à 20h30 et a été pensée "autant comme un spectacle qu'une fête", selon Thomas Jolly, le metteur en scène des quatre cérémonies des Jeux de Paris. Pour cette dernière danse, marquée par l'extinction de la flamme et la transmission du drapeau paralympique à Los Angeles, près de 6 000 athlètes et accompagnants de 169 pays seront présents. Jean-Michel Jarre lancera la DJ set final, au cours duquel 24 artistes, dont Kavinsky, Cassius et Irène Drésel se produiront.