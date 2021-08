Jeux paralympiques 2021 : la boccia et le goalball, ces sports propres aux paralympiques

Les Jeux paralympiques ont débuté le 24 août avec un programme composé en majorité des mêmes disciplines que les JO de Tokyo. En majorité car au milieu des 23 sports proposés en compétition, deux d'entre eux sont uniques au handisport : la boccia et le goalball. Franceinfo: sport vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ces deux disciplines.

La Boccia, la "pétanque des paralympiques"

Qu'est-ce que c'est ?

La boccia est un sport réservé à un public atteint d'un handicap lourd, comme les handicaps orthopédiques, neurologiques évolutifs, neurologiques d'origines, les paraplégiques et tétraplégiques, les hémiplégiques et les paralysés cérébraux. Cette discipline, qui se joue en salle, emprunte à la fois à la pétanque, au curling et aux échecs, tout en prenant en compte un certain nombre d'adaptations.

Pratiquée en fauteuil roulant, la Boccia exige précision, adresse et un excellent contrôle musculaire des mouvements parasites auxquels sont confrontés les athlètes. La discipline repose aussi sur la stratégie. "La boccia est un jeu d'échecs, de construction. C'est celui qui met en échec l'adversaire en premier qui sera en bonne posture pour la suite du match", expliquait en mai 2020 Samir Vanderbeken, membre de l'équipe de France et champion d'Europe par équipe en 2019. Mais si le sport est aux Jeux paralympiques depuis 1984, l'équipe de France y participera pour la première fois cet été à Tokyo.

Quelles sont les règles du jeu ?

Le but du jeu est de lancer ou de faire rouler les balles au plus près de la balle blanche, appelée "jack" et assimilée à un cochonnet. Les matchs peuvent se jouer en individuel, en double ou par équipes de trois (doublette ou triplette) au meilleur des quatre manches. Pour chaque manche, chaque joueur, paire ou équipe dispose de six balles en cuir. Toutes les balles ne sont pas identiques, ce qui permet aux joueurs d'adapter leur jeu à la distance ou au coup à jouer. La position des joueurs reste fixe durant toute la partie, ce qui peut permettre certaines stratégies comme celle de fermer la route du "jack" à un adversaire.

Puissance et stratégie sont les maîtres-mots en boccia. Plusieurs techniques de jeu sont utilisées : l'approche lorsqu'une balle est positionnée près du jack, le tir quand on touche une autre boule ou encore la poussée quand une boule est utilisée pour faire avancer une autre proche du jack.

Comment fonctionnent les différentes catégories ?

Comme pour presque tous les sports paralympiques, chaque épreuve correspond à une catégorie de handicap. À la Boccia, il y en a quatre : BC1, BC2, BC3 et BC4. Les catégories BC1 et BC2 sont réservés à des joueurs atteints de troubles persistants du tonus musculaire, ou de paralysie cérébrale. Si certains sont autonomes au lancer, d'autres comme les BC1, aux capacités physiques plus limitées, bénéficient de l'intervention d'un assistant. Celui-ci, positionné dos au jeu et devant rester muet, prête ses mains à l'athlète. Avec les BC4 - autres catégories de joueurs dont la motricité est significativement réduite sur les quatre membres avec un contrôle autonome du tronc déficient - les BC1 et BC2 jouent à la main ou au pied.

La catégorie BC3 quant à elle accueille des athlètes ayant une déficience des quatre membres. Les joueurs de cette catégorie utilisent une rampe inclinable et orientable pour envoyer la balle sur le terrain. Ils peuvent également être accompagnés d'un assistant qui manipulera la rampe de lancement sur les ordres du joueur. Pour les athlètes qui ne sont pas en mesure de lancer la balle avec leurs mains, ils peuvent se servir d'un "pointeur", une sorte de baguette fixée sur la tête ou maintenue dans la bouche.

Photo prise lors des Jeux de Rio en 2016. Les athlètes de la catégorie BC3 utilisent une rampe de lancement pour envoyer la balle sur le terrain. (ILIYA PITALEV / SPUTNIK / AFP)

Goalball, entre bowling et handball

Qu'est-ce que c'est ?

Le goalball est un sport collectif réservé aux déficients visuels, qu'ils soient mal-voyants ou non-voyants. À la différence d'autres disciplines, il n'y a qu'une seule catégorie pour tous les athlètes. Ce sport rappelle le handball mais surtout le bowling, puisque le geste du lancer de balle ressemble, en plus technique, à celui utilisé sur les pistes cirées. La balle utilisée émet un son en roulant, ce qui permet aux joueurs de suivre ses déplacements.

Quelles sont les règles du jeu ?

Chaque équipe est composée de trois joueurs actifs sur le terrain et de trois remplaçants. Les joueurs alternent entre les postes d'attaquant et de défenseur. Quand les athlètes défendent, ils sont tous les trois devant le but. Plongeant au sol pour arrêter la balle, ils forment ainsi un mur avec le corps, comme un gardien de football s'élançant pour arrêter la balle. L'objectif est de marquer un but dans les cages adverses en lançant le ballon sonore à la main au ras du sol. Un match est composé de deux mi-temps de 12 minutes.

Afin qu'aucun joueur ne soit ni avantagé ni désavantagé selon son degré de déficience, tous les athlètes doivent porter un masque sur les yeux. Si un joueur touche son masque, et ce peu importe la raison, il se voit appliquer une pénalité de masque et doit défendre seul un tir adverse. Si le masque glisse, le joueur doit demander l'autorisation à l'arbitre de le toucher. Pour aider les joueurs à se repérer dans la zone défensive, des morceaux de ficelle en guise de repères tactiles sont positionnés au sol et fixés par un adhésif.

Les Suédois, Jimmy Bjoerkstrand (à g.) et Fatmir Seremeti interceptent un ballon lors du match de goalball pour la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Rio, le 16 septembre 2016. (YASUYOSHI CHIBA / AFP)

Pour qu'un lancer soit validé, la balle doit obligatoirement rebondir une fois dans le camp du lanceur, puis une deuxième fois dans l'une des deux zones neutres, au centre du terrain. Si le lancer ne correspond pas aux règles, le joueur fautif doit défendre un penalty seul dans le but.

Pour remporter le match, deux options s'offrent aux athlètes. La première est de marquer dix buts de plus que l'équipe adverse. Dans ce cas, le match est arrêté et la victoire est accordée. La deuxième est de marquer plus de buts que ses adversaires dans le temps imparti. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de deux fois trois minutes débute. Si l'égalité se prolonge, les deux équipes disputent une séance de penaltys.