"J'ai l'impression d'être revenue à Londres" : la Grande-Bretagne a encore vibré lors des Jeux paralympiques 2024

Le bilan sportif de ces Jeux est réjouissant pour les Britanniques. Le Royaume-Uni a obtenu la deuxième place au tableau des médailles de ces Jeux paralympiques, avec 124 médailles dont 49 en or. Ce qui fait dire à la chef de délégation que "Paris a été incroyable sur et en dehors des terrains de jeux". "Nous ne pouvions pas repartir plus heureux", a-t-elle affirmé alors qu'elle s'apprêtait à remonter dans l'Eurostar.

Même si cette deuxième place au classement des nations derrière la Chine n'est pas une surprise, c'est la place qu'occupent les Britanniques systématiquement aux Paralympiques, sauf à Londres en 2012, où ils avaient fini à la troisième place. Cette fois, ils ont récolté 18 titres olympiques en natation, neuf en cyclisme, six en athlétisme et quatre en canoë où ils ont écrasé la concurrence.

Des audiences exceptionnelles

La presse salue aussi la spectaculaire cérémonie de clôture de dimanche soir. "Un adieu mémorable", écrit The Guardian. Dans The Telegraph, Gareth Davis, qui a suivi tous les Jeux paralympiques depuis 1996, affirme que ceux de Paris sont les deuxièmes plus grands auxquels il a assisté devant entre autres Sydney, Atlanta et Pékin, mais bien sûr derrière Londres.

Cette impression de retrouver les Jeux de Londres 2012 est un sentiment partagé par Hannah Cockroft, deux médailles d'or en athlétisme pour cette championne en fauteuil, neuf titres paralympiques en douze ans. Lorsqu'elle a gagné son dernier titre ce week-end au Stade de France, elle a confié qu'elle avait retrouvé la folle ambiance qu'elle avait connue lors des Jeux londoniens : "Je ne veux pas quitter le stade, c'est incroyable ! Ces encouragements qui venaient des tribunes. Je les sentais me suivre pendant toute l'épreuve. J'ai l'impression d'être revenue à Londres."

Channel 4 retransmettait les Paralympiques à la télévision britannique et la chaîne affirme que c'est un succès : plus de deux fois plus de téléspectateurs qu'il y a quatre ans pour Tokyo, avec bien sûr un décalage qui était très défavorable pour les Jeux japonais. Channel 4 a également choisi des handicapés parmi ses animateurs, ses journalistes ou ses consultants. Près de 20 millions de Britanniques ont regardé ces retransmissions. Le handicap a donc été très visible pendant toute la durée de ces Jeux.