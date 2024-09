Sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, Marie Patouillet a décroché sa première médaille d'or paralympique face à sa compatriote, dimanche, sur le contre-la-montre.

Une deuxième médaille pour un bonheur éternel. Médaillée d'argent sur le contre-la-montre en début de compétition, Marie Patouillet s'est parée d'or sur la poursuite individuelle (catégorie C5), dimanche 1er septembre, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Opposée à sa compatriote Heïdi Gaugain, de dix-sept ans sa cadette, celle qui dispute ses derniers Jeux paralympiques a pu lever les bras pour son premier titre dans la compétition.

Ayant encore du mal à réaliser la portée de son exploit à l'issue de la course, la native de Versailles a survolé une finale dont elle n'était pourtant pas la favorite. Avec un peu plus de deux secondes d'avance sur sa concurrente au final, le résultat s'est très vite dessiné sur la piste du vélodrome national. A 36 ans et pour la dernière course de sa carrière sur piste, elle y décroche son plus beau titre, avant peut-être deux nouvelles médailles sur route.