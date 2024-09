Engagées dans la poursuite individuelle sur 3 000 m, Anne-Sophie Centis et sa pilote Élise Delzenne n’ont pas pu terminer leur course, dimanche, en raison d’un déchaussement.

Leur aventure paralympique n’aura duré que quelques secondes en cyclisme sur piste. En qualifications de la poursuite individuelle (catégorie B), Anne-Sophie Centis et sa pilote Élise Delzenne nourrissaient des espoirs de médaille, dimanche 1er septembre. Mais dès leur départ sur la piste, Anne-Sophie Centis déchausse. Pensant à un problème mécanique, Élise Delzenne se dirige vers la zone grise pour arrêter la course.

La native de Dunkerque et son équipe demandent alors un nouveau départ. Après vérification du vélo et visionnage des ralentis, les juges décident cependant de disqualifier les Françaises. Un coup dur pour les athlètes, qui ne comprenaient pas cette décision. Leur manager, Laurent Thirionet, a ensuite expliqué la situation au micro de France Télévisions.

Paralympiques 2024 - Cyclisme sur piste : Laurent Thirionet : "Elles sont dépitées, elles sont très malheureuses"

"Élise Delzenne a senti le vélo vaciller. Elle n’a pas immédiatement compris qu’il s’agissait d’un déchaussement et a descendu sur la zone grise, ce qui met fin à la course. Il n’y avait pas de problème mécanique avéré. (...) C’est désolant, elles s'étaient préparées spécifiquement pour cette course..." Malgré cette désillusion, les Jeux d’Anne-Sophie Centis ne sont pas terminés. Elle est encore engagée sur la course en ligne (route) et le contre-la-montre (route).