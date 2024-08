La native de Dunkerque sera alignée avec sa guide Elise Delzenne sur des épreuves de cyclisme sur piste et de cyclisme sur route.

Elle s'apprête à vivre une grande première. A 40 ans, Anne-Sophie Centis participe à ses premiers Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre. Malvoyante à la naissance, la native de Dunkerque a perdu la vue à l'âge de 20 ans – après une opération chirurgicale – et a décidé de se tourner vers le cyclisme car elle aime "le sport de plein air, découvrir des régions différentes, les sensations fortes et la vitesse".

Alignée en tandem avec l'ancienne cycliste professionnelle Elise Delzenne, championne de France sur route en 2013, Anne-Sophie Centis visera trois médailles à Paris, sur la poursuite (piste), la course en ligne (route) et le contre-la-montre (route). En équipe de France depuis 2022, le duo a déjà glané de nombreuses médailles à l'international. Troisième en poursuite individuelle (Mondiaux de 2022) et sur le contre-la-montre des championnats du monde sur route 2023, le "couple", selon les mots d'Anne-Sophie Centis, a également remporté l'argent lors de la course en ligne de la Coupe du monde 2023.