Paralympiques 2024 : Florian Jouanny conserve son titre sur la course en ligne de cyclisme sur route, la 16e médaille d'or pour la France

Florian Jouanny a bien évacué sa frustration après sa médaille de bronze la veille sur le contre-la-montre. Le paracycliste français a remporté la course en ligne, jeudi 5 septembre, en catégorie H1-2, avec son vélo à main. Florian Jouanny réitère ainsi sa performance des Jeux paralympiques de Tokyo, où il s'était déjà imposé sur la course en ligne après avoir pris la troisième place de l'exercice chronométré. Malgré une météo très capricieuse, qui a repoussé le départ d'une heure, le champion du monde en titre 2023 a tenu son rang pour apporter à la France sa 51e médaille, la 16e en or.

Florian Jouanny a construit patiemment son sacre, comme à son habitude. Le scénario des Mondiaux en Ecosse s'est répété avec l'Espagnol Sergio Garrote Munoz, vainqueur du contre-la-montre, mercredi, et parti s'isoler dès le début de course. Le Tricolore de 32 ans a fait l'effort en fin de premier tour pour réduire l'écart. Plus stratège et plus frais, le Tricolore a laissé son adversaire s'épuiser avant d'attaquer dans la Côte de Country, placée à la moitié de chaque tour, et de creuser l'écart. "C'était chaud, c'était dur", a-t-il assuré juste après avoir passé la ligne avec 22 secondes d'avance sur Sergio Garrote Munoz.

Le voilà désormais double champion paralympique de la course en ligne, avant un possible dernier feu d'artifice, samedi, avec le relais par équipe mixte H 1-5. Après la riche récolte de mercredi (onze médailles, quatre titres), les espoirs d'or sont permis après l'argent glané à Tokyo.