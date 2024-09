Paralympiques 2024 : après avoir été sacré en poursuite sur la piste, Dorian Foulon remporte la médaille de bronze sur le contre-la-montre de cyclisme sur route

En pleurs au moment de la Marseillaise, samedi, après son sacre en poursuite (C5) sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, Dorian Foulon va de nouveau goûter aux joies du podium paralympique. Le cycliste français a brillé sur le contre-la-montre (catégorie C5), mercredi 4 septembre, sur le parcours de 28,3 km, à Clichy-sous-Bois. Il décroche la médaille de bronze avec un chrono de 36'49''84, à plus de 58 secondes du vainqueur, le Néerlandais Daniel Abraham Gebru. C'est la troisième breloque en carrière de Dorian Foulon après celles en or obtenues sur la poursuite à Tokyo et Paris.

à lire aussi DIRECT. Paralympiques 2024 : Suivez la journée avec nous

A l'arrivée, le Français est resté de longues secondes allongé à même la route, preuve de l'effort considérable fourni sur les derniers kilomètres. Sixième après le premier intermédiaire, quatrième à la mi-course, Dorian Foulon a accéléré dans les derniers kilomètres. "J'avais préparé la gestion de la course, je voulais finir fort. Je reprends du temps sur mes adversaires mais ils sont partis très forts", a-t-il commenté après la course.

Paralympiques 2024 - Cyclisme : Dorian Foulon : "Je ne voulais pas repartir sans cette médaille"

Avec deux médailles à Paris, il fait donc mieux qu'à Tokyo. "Je ne voulais par repartir avec une seule médaille. J'aurais préféré une autre couleur, au moins l'argent, mais l'Australien [Alistair Donohoe, deuxième] a été très fort aujourd'hui. Il avait fait l'impasse de la poursuite, moi de la vitesse par équipes, et heureusement parce que ça ne s'est joué à rien avec le Brésilien [ Lauro Cesar Mouro Chaman, quatrième]. Je suis content quand même, tout le monde t'encourage avec ton prénom, on n'a pas l'habitude, ça m'a poussé et ça a joué pour la troisième place", a-t-il ajouté. Le cycliste sera de nouveau en lice pour la course en ligne, vendredi.