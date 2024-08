Jeux paralympiques : revivez la prestation de Christine and the Queens

Le chanteur a interprété le tube de Patrick Hernandez dans une explosion de couleur symbolisant la concorde.

Un final disco revisité. Après plus de trois heures de spectacle, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques s'est conclue sur la mythique chanson du chanteur français Patrick Hernandez, Born to be alive, interprétée par Christine and The Queens, aussi connu sous le nom de scène de Chris ou encore Redcar. Le chanteur, qui a annoncé en 2022 se genrer désormais au masculin, a explosé en notoriété en 2014, lors de la sortie de son album Chaleur humaine.

La chanson interprétée par Christine and The Queens, Born to be alive, écrite par le chanteur Patrick Hernandez, a rencontré un succès mondial à sa sortie en 1978. C'est sur ce hit planétaire que danseurs et performeurs ont illuminé la Concorde dans un ballet de fauteuils roulants, laissant une traînée de couleur et transformant la scène en une toile géante. Une performance inspirée de Traces from a Wheelchair, l'une des séries iconiques de l'artiste britannique handicapée Sue Austin, selon les organisateurs.

Lors de cette séquence, le breakdanceur Nathan Waye est apparu sur scène. Né avec une malformation des membres inférieurs, il a notamment participé à l'émission "La France a un incroyable talent". La danseuse Kaylee Bays était également présente. La jeune femme est connue pour être la première personne en situation de handicap à s'être produite dans des shows comme Rogers : The Musical ou encore l'émission "So You Think You Can Dance".