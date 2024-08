Ce n'est pas un, mais cinq athlètes qui ont allumé ensemble la vasque paralympique dans le jardin des Tuileries, mercredi soir.

Le clou du spectacle, après trois heures de cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris. La flamme a fait son apparition sur la place de la Concorde, mercredi 28 août. C'est Florent Manaudou qui a eu l'honneur de présenter la torche au public, accompagnée par La Ritournelle, le titre emblématique du chanteur et compositeur français Sébastien Tellier.

La flamme a ensuite été transmise à Michaël Jérémiasz, puis à l'escrimeuse italienne Béatrice Vio, la superstar paralympique. Celle-ci l'a donnée à la paracycliste américaine Oksana Masters, qui l'a transmise au sauteur en longueur allemand Markus Rehm.

Sur scène dans le même temps, plus de 150 danseurs et performeurs étaient également munis de torches. Dans un ballet enflammé rythmé par le Boléro de Maurice Ravel, les danseurs ont formé les trois Agitos, symboles des Jeux paralympiques. Parmi eux figuraient notamment la Belge Sofie Cox, une des plus grandes championnes de paradanse, et son compatriote Florent Devlesaver, danseur contemporain lui aussi en fauteuil roulant.

Enfin, dans la même scénographie que lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, dans le jardin des Tuileries, la star française du para-athlétisme Assia El Hannouni s'est avancée en trottinant vers la vasque olympique. La paranageuse Béatrice Hess s'est approchée encore un peu plus du ballon. Puis les deux porte-drapeaux de la délégation française, le paratriathlète Alexis Hanquinquant et la para-athlète Nantenin Keïta, sont entrés en action. Ils ont rejoint Charles-Antoine Kouakou, Elodie Lorandi et Fabien Lamirault, pour allumer tous les cinq la vasque.