Pintes de bière, drapeaux, chants et coups de klaxons: de Leicester Square au stade de Wembley, des milliers de supporters anglais survoltés ont envahi dimanche 11 juillet, après-midi les rues et pubs de Londres (Royaume-Uni), y instaurant une ambiance de liesse populaire dégénérant par endroits, face à l'espoir que l'Angleterre batte l'Italie pour remporter l'Euro de football.

>> Suivez en direct la finale de l'Euro avec franceinfo

Devant le stade de Wembley, l'habituel flot de personnes sortant de la bouche de métro s'est transformé dimanche en un véritable torrent bouillonnant de drapeaux blanc et rouge. En cause : les 65 000 personnes qui assisteront au choc Italie-Angleterre, mais aussi des milliers d'autres supporters, sans billet pour la finale venus participer aussi à la fête.

L'ambiance a cependant commencé à se tendre en fin d'après-midi autour du stade : des pierres, canettes de bière, sacs à dos ou encore cônes de signalisation étaient lancés en l'air par des supporters éméchés, selon des journalistes sur place.

Trois supporters italiens ont aussi été pris à partie par des supporters anglais déchaînés. Plusieurs dizaines d'individus semblent par ailleurs avoir réussi à franchir un cordon de sécurité pour tenter d'accéder au stade sans billet, indique un journaliste du Telegraph sur Twitter.

Febrile atmosphere at Wembley. This is near the main entrance to Club Wembley a few minutes ago where it looked like a group of fans broke through the security cordon. Stewards currently chasing people around. Not sure they’ll get all the way to the wine and canapés pic.twitter.com/YTIx8eQLz2