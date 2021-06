France-Allemagne : un ULM de Greenpeace s'invite sur la pelouse

Peu avant le coup d'envoi du match de football France-Allemagne, mardi 15 juin, un ULM est filmé en train de vaciller, au-dessus du stade de Munich (Allemagne). Il vient de heurter un câble suspendu. À pleine vitesse, il se dirige ensuite vers le public, touchant deux spectateurs. Il parvient alors in extremis à se rétablir, pour se poser sur le terrain. L'homme est indemne. "On a frôlé le drame, ce n'est pas passé loin, a commenté le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Il y a une personne dans le public qui a eu un petit souci, mais ça aurait pu être bien plus grave que ça." Il explique s'être quant à lui aussitôt réfugié et avoir seulement "une petite bosse".

Greenpeace présente ses excuses

Le pilote de l'ULM, un militant de Greenpeace, a aussitôt été interpellé. D'après l'ONG, l'engin devait uniquement survoler le stade, afin d'y lâcher un ballon jaune pourtant un message anti-pétrole destiné à Volkswagen, l'un des principaux sponsors de l'Euro 2021. L'organisation a présenté ses excuses dans un communiqué : "Cette action n'a jamais eu l'intention de perturber le jeu ou de blesser des gens. Nous espérons que personne n'a été blessé sérieusement. Nos actions sont toujours pacifiques et non violentes". Une enquête a été ouverte, notamment pour coups et blessures.