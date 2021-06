Euro 2021 : un activiste de Greenpeace manque de s'écraser en tribune avant France-Allemagne

Un activiste de l'association écologiste Greenpeace, arrivé au-dessus du stade de Munich (Allemagne) dans un engin de type ULM, a manqué de s'écraser en tribune après avoir heurté un câble juste avant le coup d'envoi de France-Allemagne à l'Euro mardi 15 juin.

Selon les images postées par le journaliste de la Deutsche Welle Max Merrill sur Twitter, le pilote a survolé la pelouse de l'Allianz Arena avec inscrit sur sa voile "Kick out Oil" ("dehors le pétrole", en anglais), avant d'être déséquilibré par un câble portant une caméra aérienne. Il a difficilement rétabli les commandes avant de frôler une tribune et de s'abîmer, sans dommages, sur la pelouse de l'Allianz Arena.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9