Euro 2024 : une seule victoire, une attaque muette dans le jeu... Que penser de la phase de poules de l'équipe de France ?

Les Bleus terminent deuxièmes du groupe D avec une victoire et deux matchs nuls, mais aucun but dans le jeu inscrit par un joueur de l’équipe de France.

"Je ne suis pas déçu, pas du tout, sincèrement." Alors que l’objectif affiché avant le troisième match contre la Pologne était de terminer premier du groupe, Didier Deschamps utiliserait-il la méthode Coué pour mieux digérer la deuxième place obtenue après un match terne, mardi 25 juin (1-1) ? Malgré les difficultés présentées par son équipe, surtout à la finition, le sélectionneur ne s’inquiète pas du tout alors que les Bleus sont placés dans la partie de tableau la plus relevée pour les matchs à élimination directe.

"On a fait ce qu’il fallait pour aller chercher la première place, mais vous avez vu celui qui était assis là avant moi, l’homme du match (Lukasz Skorupski) ? On est tombé sur un super gardien", a assuré Didier Deschamps en conférence de presse, devant des journalistes plus sceptiques. Contre la Pologne, les Bleus ont une nouvelle fois manqué d’efficacité, avec 19 tirs, huit cadrés, mais un seul but sur pénalty. Dans la lignée des deux matchs précédents, où ils avaient tiré 29 fois en tout, pour six tentatives cadrées. Surtout, ils n’ont pas rassuré dans le jeu contre la Pologne, équipe déjà éliminée. "Peut-être que d’autres équipes ont dégagé plus de potentiel, le fait qu’on n’ait pas marqué limite nos prestations. Mais on est là où on voulait être, et il ne faut pas banaliser la qualification, notre groupe était vraiment difficile", a ajouté le sélectionneur.

Griezmann en point d'interrogation au milieu de terrain

Didier Deschamps va tout de même devoir se creuser la tête avant le huitième de finale programmé le 1er juillet, car des incertitudes ont émergé de cette phase de groupes. Pas derrière, où Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Theo Hernandez ont plutôt assuré, mais au milieu de terrain et en attaque. Contre la Pologne, le sélectionneur avait décidé de se passer d’Antoine Griezmann dans le onze de départ, pas rayonnant depuis le début de la compétition. "Il avait enchaîné, j’ai pris l’option de le faire faire souffler. Mais je sais de quoi il est capable", a-t-il justifié, écartant tout problème de performances du vice-capitaine.

2012 - La France n’avait plus échoué à terminer en tête de son groupe lors d’un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) depuis l’EURO 2012, soit la fin de 5 tournois consécutifs en terminant à la 1re place de sa poule. Laborieux. #FRAPOL pic.twitter.com/7LwKTeO4cu — OptaJean (@OptaJean) June 25, 2024

De retour de blessure, Aurélien Tchouaméni a lui aussi plutôt déçu sur ses titularisations contre les Pays-Bas et la Pologne. Et après une très bonne entrée en matière contre l’Autriche, Adrien Rabiot a rencontré plus de difficultés sur les deux derniers matchs. Finalement, c’est le revenant N’Golo Kanté qui s’est montré indispensable, même s’il a connu un peu de déchet contre la Pologne. Devant, Kylian Mbappé semble indéboulonnable puisqu'il est souvent à l'origine des occasions, mais il est le seul. Ousmane Dembélé provoque beaucoup mais manque aussi ses derniers gestes. Kingsley Coman pourrait être une alternative si le Munichois retrouve tous ses moyens physiques, ce qui n’est pas certain puisqu’il est parfois ménagé à l’entraînement.

Barcola s'affirme et satisfait Deschamps

Marcus Thuram est quant à lui monté en puissance sur le deuxième match, mais Bradley Barcola lui a été préféré pour sa vitesse et ses qualités de dribble contre la Pologne. Le jeune Parisien, titularisé pour la première fois en Bleu, a convaincu. "En tenant compte du fait que c’était sa première titularisation, avec un adversaire de très haut niveau, il a fait des choses très intéressantes. La percussion, les enchaînements… C’est un très jeune joueur, mais s’il est là, c’est parce qu’il a ces qualités-là", a répété Didier Deschamps. Le sélectionneur n’a en revanche pas été satisfait par les joueurs entrés en jeu. "Ça aurait pu être mieux", a-t-il lâché.

Avec un jour de récupération/préparation de moins que s’ils avaient terminé premiers du groupe, les Bleus vont désormais devoir se tourner vers les huitièmes de finale avec beaucoup de choses à régler. D’autant qu’ils se retrouveront dans la partie de tableau de l’Allemagne, de l’Espagne et du Portugal, pour une seule place en finale. "Mais les impressions du premier tour ne sont pas toujours celles du deuxième tour", a assuré Didier Deschamps. Le public français ne demande qu’à voir.