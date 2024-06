En plus d'avoir été incapables de battre un adversaire déjà éliminé (1-1), mardi, les Bleus vont se retrouver dans la partie de tableau la plus difficile.

L’équipe de France avait l’occasion de faire coup double : marquer enfin par elle-même et terminer à la première place de son groupe. Elle n’a accompli qu’une seule de ces deux missions, mardi 25 juin, en faisant match nul (1-1) contre une équipe de Pologne pourtant déjà éliminée. Les Bleus pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à un pénalty de Kylian Mbappé (56e), auteur de son premier but dans un Euro, mais ils ont été sanctionnés dans ce même exercice par Robert Lewandowski, qui a dû s’y prendre à deux fois pour tromper Mike Maignan (78e).

Le résultat est insuffisant pour récupérer la première place du groupe D, grattée par l’Autriche, victorieuse des Pays-Bas (3-2) dans le même temps. En huitièmes de finale, les Bleus affronteront le lundi 1er juillet à Düsseldorf le deuxième du groupe E, celui de la Belgique mais aussi de la Slovaquie, de la Roumanie et de l’Ukraine. Surtout, ils sont reversés dans la partie la plus relevée du tableau, où figurent l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne.