Euro 2024 : l’Ukraine s’incline lourdement face à la Roumanie pour son entrée en lice

Malgré tout un peuple derrière eux et de nombreux supporters présents en Allemagne, les Ukrainiens n’ont pas réussi à leur donner le sourire. Les hommes d’Andreï Shevchenko se sont sévèrement inclinés (3-0) face à des Roumains efficaces, lundi 17 juin, à Munich pour leur entrée en lice.

Pourtant dominatrice en début de match, l’Ukraine a été punie sur une erreur de son gardien, peu avant la demi-heure de jeu. La mauvaise relance d’Andriy Lunin a été mise à profit par Dennis Man, qui a décalé son capitaine Nicolae Stanciu, auteur d'une magnifique frappe dans la lucarne du portier madrilène (29e). Assommés, les coéquipiers de Mykhaïlo Mudryk ont eu beaucoup de mal à s’en remettre.

L'Ukraine déjà sous pression

Dès l'entame de la seconde période, les joueurs d'Edward Iordanescu ont continué de pousser, et ont inscrit un deuxième but sur une nouvelle frappe lointaine de Razvan Marin (53e). La tête sous l'eau, les Ukrainiens ont encaissé un troisième but dans la foulée, sur corner, avec un plat du pied de Denis Dragus sur un centre de l'inévitable Dennis Man (57e). La fin de match plus enlevée de l'Ukraine n'a pas été récompensée par un but.

Pour espérer poursuivre leur route dans la compétition, les Ukrainiens seront presque dans l'obligation de l'emporter contre la Slovaquie, vendredi. Avant la deuxième rencontre du groupe E entre la Belgique et la Slovaquie à 18 heures, lundi, la Roumanie prend donc la tête de la poule.