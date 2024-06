Euro 2024 : l'équipe allemande se met au vert, en Bavière, à la veille de son premier match face à l'Écosse

J-1 avant le début de l’Euro en Allemagne. Au programme : 51 matches et 24 équipes en compétition, parmi lesquelles évidemment la sélection allemande, automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur. La Mannschaft disputera son premier match vendredi 14 juin contre l'Écosse, à Munich. Mais en attendant les joueurs se sont mis au vert en Bavière, près de Nuremberg à Herzogenaurach.

Les 15 bungalows des joueurs allemands sont à l’abri des regards, derrière une épaisse forêt et une longue grille qui protège le site. Et les quelques supporters qui espéraient selfies et autographes repartent bredouille. Max, 17 ans, a eu plus de chance et a pu assister à l’entraînement de la Mannschaft. "D’habitude, on les voit toujours à la télévision. C’est cool de voir Manuel Neuer ou Thomas Müller, de vraies légendes, et de pouvoir un peu discuter avec eux. J’espère qu’on finira dans le top 4, ce serait bien !"

Les 4 000 billets gratuits pour assister à l’entraînement ont été réservés en trois minutes. Le maire de la ville, German Hacker, espère que les joueurs signeront son livre d’or.

"Il y a une seule équipe nationale allemande et elle est chez nous. Que peut-on souhaiter de plus ? Cela me réjouit. Et c’est une publicité qui n’a pas de prix." German Hacker, maire de Herzogenaurach à franceinfo

À l’entrée du grand magasin de sport de la ville, le va-et-vient des clients n’en finit pas. Alex vient de dépenser 250 euros pour trois maillots : "Le maillot du gardien Manuel Neuer, le maillot pour jouer à domicile de Florian Wirtz, le maillot rose de Thomas Müller, avec le pantalon et les chaussettes. J’ai plus de 200 maillots de foot chez moi." Le collectionneur sera vendredi soir à Munich, pour assister au match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Écosse.