Euro 2022 : "La persévérance a payé" savoure Corinne Diacre après la victoire contre les Pays-Bas

De la joie, bien sûr, mais aussi beaucoup de soulagement. Tels étaient les sentiments qui parcouraient les Bleues après leur victoire dans la douleur face aux Pays-Bas, samedi 23 juillet, en quart de finale de l'Euro à Rotherham (Angleterre). Corinne Diacre, la sélectionneuse tricolore, a estimé ce succès mérité tout en balayant la malédiction des quarts de finale qui pesait sur l'équipe de France.

"Il y a beaucoup de satisfaction bien évidemment", soufflait Corinne Diacre, interrogée par Canal +, juste après le coup de sifflet final. "Et puis, je suis aussi soulagée parce que mes joueuses ont beaucoup donné, on a quand même buté sur une gardienne exceptionnelle ce soir. Les filles n'ont rien lâché et je trouve que c'est beau".

Quant au fameux déclic psychologique après dix ans sans demi-finale, Diacre ne voulait surtout pas en entendre parler : "On n'y pensait pas, très sincèrement, c'est vous avec les statistiques... Tout ça appartient à l'histoire de la Fédération. C'est vrai mais ça n'appartenait pas au groupe d'aujourd'hui".

" Ce n'est qu'une étape de franchie"

Et la sélectionneuse d'expliquer comment le poids des chiffres n'avait finalement pas pesé dans le cours de ce quart de finale : "On n'avait aucune raison de s'attarder sur ce point négatif qui aurait justement pu nous faire flancher dans ce match-là. On a malgré tout persévéré, et la persévérance de ce soir a payé. L'équipe qui a attaqué le plus a été récompensée."

Enfin, la chef de file des Bleues se gardait bien de verser dans le triomphalisme et pensait déjà à la prochaine demi-finale contre l'Allemagne."Ce n'est qu'une étape de franchie", tempérait-elle. "On va récupérer. Quand vous gagnez, vous récupérez beaucoup plus vite que quand vous perdez. On fera ce qu'il faut."