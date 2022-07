Euro 2022 : malédiction bleue en quarts, Néerlandaises secouées… Ce qu’il faut savoir avant le quart de finale entre la France et les Pays-Bas

Elles ont rendez-vous avec leur histoire. L'équipe de France retrouve le New York Stadium de Rotherham, dans le nord-est de l'Angleterre, pour leur quart de finale de l'Euro contre les Pays-Bas, samedi 23 juillet (20h50). Les Bleues restent sur un match nul décevant contre l'Islande avec un penalty encaissé dans les dernières minutes, et veulent à nouveau impressionner face aux tenantes du titre. Franceinfo: sport fait le point sur ce qu'il faut savoir avant la rencontre.

Les Bleues face à leur malédiction en quarts

En phase finale, les comptes ne sont pas bons. L'équipe de France n'a jamais réussi à se qualifier pour le dernier carré d'un championnat d'Europe, malgré une série de trois quarts de finale consécutifs depuis 2009. En 2017, lors du dernier Euro, elles avaient été éliminées par l'Angleterre après une faible prestation. Les deux éditions précédentes, la France avait chuté aux tirs au but.

Cette fois, les Françaises comptent bien s'affranchir de ce plafond de verre. "Cette barrière des quarts de finale, il faut qu'on l'occulte", avait prévenu Corinne Diacre à l'AFP dès octobre. "Notre objectif c'est clairement, avec cette équipe et ce groupe [de joueuses], d'aller au moins en finale. Et on va se donner les moyens pour y arriver."

La Française Amandine Henry devant les célébrations des Anglaises en quart de finale de l'Euro aux Pays-Bas, le 30 juillet 2017. (TOBIAS SCHWARZ / AFP)

La défense attendue au tournant

C'est l'un des points faibles depuis le début du tournoi. Trop perméable, la défense tricolore n'est toujours pas parvenue à garder ses cages inviolées et ne s'est pas vraiment montrée rassurante. Avec sept joueuses utilisées sur les trois premières rencontres, Corinne Diacre semble encore chercher la bonne formule derrière, même si elle a défendu son turn-over, expliquant qu'il fallait "savoir faire confiance à tout le monde". Un tâtonnement que le clan néerlandais a bien remarqué, et dont les joueuses vont vouloir profiter. "Il y a des espaces à exploiter côté français, on l'a vu contre la Belgique et l'Islande", a ainsi assuré le sélectionneur Mark Parsons en conférence de presse.

Des tenantes du titre secouées

Titrées à domicile en 2017, les Néerlandaises arrivaient en terres anglaises avec le costume de favorites. Mais elles ont connu un début de tournoi difficile, accrochées par la Suède pour leur entrée en lice puis victorieuses face au Portugal sur le fil. Les Oranje se sont fait peur et ont dû attendre la dernière journée pour valider leur qualification en quarts de finale, avec une sortie enfin convaincante contre la Suisse (4-1). L'avantage psychologique se trouve également du côté des Bleues, puisque ce sont elles qui se sont imposées lors de leur dernière confrontation, en février dernier, lors du Tournoi de France (3-1).

Miedema de retour du Covid, Martens forfait… L'attaque néerlandaise bouleversée

L'attaque néerlandaise a fait face à plusieurs coups durs depuis le début du tournoi. Les joueuses de Mark Parsons ont d'abord dû se passer de leur star Vivianne Miedema, testée positive au Covid-19 et placée à l'isolement lors des deux derniers matchs de groupe. Les Oranje doivent ensuite composer avec le forfait de la néo-parisienne Lieke Martens. Touchée à un pied, la meilleure joueuse de l'Euro 2017 a dû déclarer forfait pour le reste de la compétition. Une absence de taille que le retour de Miedema devra combler. Revenue à l'entraînement mercredi, l'attaquante d'Arsenal devrait être alignée face aux Bleues, malgré les interrogations sur sa forme. De quoi bousculer l'arrière-garde française ? Réponse samedi.