Euro 2022 : les Bleues éliminent les Pays-Bas (1-0) et rejoignent les demi-finales pour la première fois de leur histoire

Les Bleues ont fait voler en éclats leur plafond de verre, d'un coup de pied bien trempé d'Eve Périsset. La France s'est imposée 1-0 face aux Pays-Bas en quarts de finale de l'Euro 2022, sur un penalty en prolongations, samedi 23 juillet à Rotherham (Angleterre). Après avoir échoué à ce stade en 2009, 2013 et 2017, les Bleues ont enfin dépassé leur palier couperet.

Pour leur quatrième match au New York Stadium de Rotherham, les Tricolores ont rapidement imposé un pressing intense aux championnes d'Europe. Plus agressives et rapides à la transition que leurs adversaires, les Françaises ont largement dominé la rencontre. Delphine Cascarino, Sandie Toletti, Melvine Malard et Grace Geyoro ont offert un véritable festival offensif sans parvenir à battre la gardienne batave Daphne van Domselaar. Moins timorées en seconde période, les Oranje ont fait trembler à leur tour les Tricolores.

Le salut est finalement venu d'un penalty obtenu en prolongations par Kadidiatou Diani et tiré avec autorité par Eve Périsset (102e). Les Bleues retrouveront l'Allemagne en demi-finale, mercredi 27 juillet, au Stadium MK de Milton Keynes.