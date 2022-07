Euro 2022 : "Elles vont prendre la relève des garçons", les Bleues de Corinne Diacre inspirent les jeunes footballeuses

Le rendez-vous est pris pour Tess et Mayline, 8 et 9 ans, toutes les deux fans de l'équipe de France : les Bleues de Corinne Diacre vont défier les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro 2022, samedi 23 juillet à 21h, à Rotherham, en Angleterre. L'occasion d'accéder, pour la première fois de leur histoire, à un dernier carré d'une compétition internationale.

Les deux jeunes joueuses attendent ce moment de pied ferme. D'ailleurs, elles ont suivi tous les matchs. "Je les ai tous regardés avec ma famille, on les supporte très fort ! On a même plein de drapeaux, on décore la maison à chaque fois", confie Tess. "Je vais regarder France - Pays Bas, samedi 23 juillet. J'ai aussi regardé le match France - Italie, avec les cinq buts : je trouve qu'elles jouent très bien !", ajoute sa coéquipière du stage de la "PSG Academy", à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine.

"Filles ou garçons, c'est quasiment la même chose"

Assidues devant les matchs, elles n'hésitent pas quand il faut choisir leurs joueuses préférées : Kadidiatou Dian et Sakina Karchaoui. Parmi les autres noms cités, il y a Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante star des Bleues, qui a été contrainte d'abandonner l'Euro à cause d'une blessure. Mais elle reste un modèle pour Tess : "Je l'aime bien parce qu'elle marque beaucoup de buts. Elle est en attaque, comme moi, pour jouer. C'est un bon exemple."

Déjà très lucides, elles n'accordent que peu d'importance à la comparaison avec leurs homologues masculins. "Elles jouent très bien, comme les garçons. On pense qu'elles peuvent être moins fortes et tout, mais elles ont à peu près le même niveau que les garçons", plaide Mayline. Tess, elle, l'assure : "Ca ne veut rien dire filles ou garçons, c'est quasiment la même chose. C'est vrai que les filles, on regarde moins [les matchs à la télévision], mais un jour ou un autre, elles vont prendre la relève !"

Et cette relève, ce sera peut-être elles : Mayline et Tess ont effet déjà tout prévu, elles veulent devenir joueuses au PSG et internationales en équipe de France.