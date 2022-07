Euro 2022 : les footballeuses françaises surclassent les Italiennes pour leur entrée en lice

Une volée de buts et une prestation convaincante pour démarrer. L’équipe de France a idéalement lancé sa campagne à l’Euro 2022 en s’imposant largement contre l’Italie (5-1), dimanche 10 juillet, au New York Stadium de Rotherham (Royaume-Uni). Rapidement décisives, puis alternant périodes de domination et de gestion, les Bleues ont étouffé leurs adversaires, rarement dans le coup, lors des 45 premières minutes, avant un second acte plus terne.

ᴄᴏᴜᴘ ᴅᴇ sɪғғʟᴇᴛ ғɪɴᴀʟ



Entame parfaite pour les Bleues après leur victoire 5️⃣-1⃣ face à l'Italie !

jeudi à 21h#FRAITA #FiersdetreBleues pic.twitter.com/yMkZDJuhhl — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 10, 2022

Les joueuses de Corinne Diacre, Grace Geyoro en tête, ont annoncé la couleur dès le départ. Deux petites occasions le temps de régler la mire, et la Parisienne a ouvert le score dès la 8e minute de jeu après un centre de Kadidiatou Diani mal dégagé dans la surface. De quoi lancer les Françaises sur les meilleurs rails, dans un stade rempli aux trois quarts et prêt à pousser derrière elles. Geyoro, dans tous les bons coups, a ajouté deux buts de plus à son compteur en fin de première période pour s’offrir un triplé (43e, 45e). Entre temps, Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino y étaient aussi allées de leur but. Une manita en 45 minutes, la messe était dite.

Une forte entame avant de lever le pied

La chaleur de la journée retombée, les Bleues ont livré une seconde période moins intense. Pied sur le ballon, elles ont passé la plus grande partie de leur temps à réguler le jeu et contrôler les quelques tentatives italiennes. Le rythme plus mesuré a permis à Corinne Diacre d’effectuer un large turn-over en attaque, avec des entrantes (Kenza Dali, Melvine Malard, Selma Bacha, Ouleymata Sarr) qui ont tenu le coup, sans forcément briller. Elles n’ont pas pu éviter la réduction de l’écart adverse (76e), principale ombre au tableau français dimanche soir.

En face, les Italiennes ont peu existé. Elles avaient pourtant provoqué le premier frisson du match avec une occasion détournée du bout du pied par Pauline Peyraud-Magnin. Mais elles ont fait preuve de maladresse sur leurs rares occasions, et elles ont fini par couler, trop friables en défense. Fautive sur trois des cinq buts, la ligne arrière transalpine a vécu une soirée compliquée. Elle a même frôlé la correctionnelle avec l’exclusion de sa capitaine Sara Gama à l’heure de jeu, finalement annulée par l'arbitrage vidéo. Elles se sont consolées avec la réduction de l’écart de Martina Piemonte à quinze minutes du coup de sifflet final, sur une action bien construite.

Avec cette victoire, l’équipe de France, qui pointe en tête du classement des meilleures attaques, prend déjà les commandes de son groupe D, devant l’Islande et la Belgique. Les joueuses de Corinne Diacre retrouveront les Red Flames pour leur deuxième match, jeudi 14 juillet, toujours à Rotherham.