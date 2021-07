Euro 2021 : victime d'insultes racistes en ligne après la finale, Bukayo Saka appelle les réseaux sociaux à agir

L'international anglais a publié un long message en réaction aux insultes racistes reçues plus tôt dans la semaine.

Après Marcus Rashford et Jadon Sancho, au tour de Bukayo Saka de s'exprimer. L'international anglais a réagi, jeudi 15 juillet, à la vague d'insultes racistes en ligne reçues après son tir au but manqué en finale de l'Euro 2021 face à l'Italie. Des insultes dont ont aussi été victimes Rashford et Sancho.

Le jeune joueur d'Arsenal a tenu à répondre aux critiques dans un long message publié sur son compte Twitter, après s'être éloigné quatre jours des réseaux sociaux. Saka a commencé par remercier ses proches et ceux qui l'ont soutenu puis s'est dit "désolé" d'avoir manqué son tir au but.

"Je vous promets que nous donnerons tout ce que nous avons pour nous assurer que cette génération sache ce que ça fait de gagner", a ajouté le milieu de terrain des Three Lions avant de s'attaquer au problème du racisme. "Je ne laisserai pas ce moment de négativité que j'ai reçu cette semaine me briser."

S'adressant à "Instagram, Twitter et Facebook", le milieu de terrain a dénoncé ce qu'il a appelle une "triste réalité" : "ces puissantes plateformes ne (font) pas assez pour arrêter" les messages "haineux et blessants".

"Il n'y a pas de place pour le racisme ou la haine de quelque nature que ce soit dans le football ou dans n'importe quel domaine de la société" a-t-il poursuivi, appelant "la majorité des gens" à "dénoncer ces messages à la police". "En écartant la haine, en étant bons les uns avec les autres, nous gagnerons. L'amour gagne toujours.", a conclu le joueur de 19 ans.