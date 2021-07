Euro 2021 : Marcus Rashford répond aux insultes racistes après son tir au but manqué en finale

L'attaquant anglais a tenu à s'exprimer, lundi soir sur Twitter, pour répondre aux multiples insultes racistes dont il est victime, depuis dimanche et son tir au but manqué lors de la finale de l'Euro perdue contre l'Italie.

Victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après son tir au but manqué lors de la finale de l'Euro, dimanche, avec l'Angleterre face à l'Italie (1-1, 2-3 t.a.b.), Marcus Rashford a tenu à répondre, lundi 12 juillet, aux critiques via son compte Twitter. Un message long et fort publié dans la soirée par l'attaquant de 23 ans, suite également à la dégradation d'une fresque à son effigie dans sa ville de Manchester.

"Je ne sais même pas par où commencer et comment mettre des mots sur ce que je ressens actuellement. [...] J'ai probablement manqué de confiance sur cette finale." Avant d'ajouter : "J'ai le sentiment d'avoir laissé tomber mes coéquipiers, d'avoir laissé tomber tout le monde. [...] Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. J'aurais voulu que ça se termine différemment."

Il revient également sur les critiques et insultes racistes à son encontre : "Je peux accepter les critiques sur mes performances, mon penalty n'était pas assez bon, il aurait dû rentrer mais je ne m'excuserai jamais de qui je suis et d'où je viens."

"Je reviendrai plus fort"

Entré en jeu à cinq reprises avec les Three Lions lors de cet Euro, Marcus Rashford est aussi très engagé en faveur d'actions humanitaires à destination des enfants défavorisés de la banlieue de Manchester. Il se dit aussi fier de ses origines et du soutien apporté par ces communautés : " Les messages que j'ai reçus aujourd'hui ont été majoritairement positifs et la réponse à Withington m'a mis les larmes aux yeux. [...] Je suis Marcus Rashford, 23 ans, un homme noir de Withington et Withenshawe, South Manchester. Si je n'ai rien d'autre, j'ai au moins cela. Pour tous les gentils messages, merci. Je reviendrai plus fort et on reviendra plus forts."