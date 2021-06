France-Portugal : quels sont les nouveaux visages de la sélection portugaise ?

Les Portugais peuvent s'estimer heureux. Après la génération dorée de 2004, composée de Rui Costa, Luis Figo ou encore João Pinto, ce petit pays de onze millions d'habitants voit éclore de nouvelles pépites promises à illuminer le football dans les années à venir.

Si certaines sont déjà confirmées, d'autres arrivent en sélection pour épauler les vétérans comme Cristiano Ronaldo (36 ans) et Pepe (38 ans) dans cet Euro 2021. Avant d'affronter la France, mercredi 23 juin, voici une petite présentation des nouveaux visages de la Seleção.

C'est l'histoire d'un jeune formé au Sporting Portugal qui est en train de conquérir l'Angleterre. Avec cette description, le visage de Cristiano Ronaldo apparaît subitement à tous les fans de football. Mais c'est bien de Bruno Fernandes que nous parlons. Depuis son arrivée en Premier League, le milieu de terrain porte Manchester United sur ses épaules et fait déjà partie des meilleurs joueurs du championnat. Étincelant et indiscutable, Fernandes a réussi une saison en "double-double", avec 18 buts et 12 passes décisives. "C'est notre facteur X car c'est un preneur de risques, un homme qui a du courage", louait son entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer.

Grâce à sa capacité à créer des occasions et à casser les lignes, le meneur portugais fait briller ses coéquipiers en club. Cependant en sélection, le maître à jouer des Red Devils ne montre pas le même visage et son éclosion a été tardive. Il a fallu attendre mai 2019 pour voir Fernandes devenir un titulaire indiscutable de Fernando Santos, le sélectionneur lusitanien. Mais depuis, le meneur mancunien peine toujours à se montrer aussi décisif qu'en Angleterre (4 buts en 30 sélections). Cet Euro est donc l'occasion idéale pour lui de devenir une vraie référence au Portugal.

Il avait une pression gigantesque sur les épaules. Après Eliaquim Mangala (environ 50 millions d'euros), Aymeric Laporte (65 millions d'euros) ou encore Nathan Aké (45 millions d'euros), Manchester City avait jeté son dévolu sur Ruben Dias, pour enfin trouver son bijou défensif. Acheté à l'été 2020 contre 68 millions d'euros, l'ancien défenseur de Benfica a littéralement explosé cette saison.

Élu meilleur joueur de la Premier League, le Portugais est devenu l'élément fort de la meilleure défense du championnat (32 buts encaissés en 38 matchs). Déjà souverain en Angleterre, le robuste stoppeur (29 sélections, 2 buts) veut également prouver qu'il peut être le complément parfait du vétéran Pepe, encore très performant en sélection. Et ainsi montrer qu'il peut devenir le leader défensif du Portugal dans l'avenir, quand l'infatigable joueur de Porto prendra sa retraite.

