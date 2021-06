Euro 2021 : le Danois Christian Eriksen a quitté l'hôpital après une opération réussie

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen, victime d'un malaise sur la pelouse lors du match Danemark - Finlande (0-1), samedi 12 juin, est sorti six jours après de l'hôpital de Copenhague après une opération réussie, comme l'a indiqué la fédération danoise de football, vendredi 18 juin.

