Euro 2021 : le Danois Christian Eriksen va se faire implanter un défibrillateur

La star danoise Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors de l'entrée en lice de son équipe nationale à l'Euro 2021 samedi 12 juin, va se faire implanter un défibrillateur cardiaque, a annoncé jeudi la fédération danoise.

"Après les différents examens du coeur subis par Christian il a été décidé qu'il devait porter un défibrillateur sous-cutané", connu sous le sigle de DAI (défibrillateur automatique implantable) indique la DBU dans un communiqué. "Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque du fait de perturbations du rythme" du coeur, précise-t-elle, soulignant avoir pris l'avis de plusieurs spécialistes nationaux et internationaux avant de proposer cette solution au joueur de l'Inter Milan.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP