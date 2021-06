Euro 2021 : la France qualifiée pour les huitièmes avant même son troisième match, grâce aux défaites de la Russie, la Finlande et l'Ukraine

Les Tricolores ont dû apprécier devant leur écran de télévision. Accrochés en Hongrie (1-1) samedi 19 juin, ils ont tout de même composté leur billet pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021 avant même de défier le Portugal pour la dernière journée du groupe F.

L'équipe de France est en effet assurée de figurer au pire parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules. Elle a bénéficié, le 21 juin, de la défaite de la Russie face au Danemark (4-1) et de la victoire de l'Autriche sur l'Ukraine (0-1), soit au moins deux des cinq scénarios lui permettant de se qualifier sans jouer. Car, dans le même temps, la Belgique s'est également imposée face à la Finlande (2-0). Avec ces résultats, l'Ukraine et le Danemark ne peuvent plus terminer devant la France.

Les hommes de Didier Deschamps ont encore la possibilité de terminer dans les deux premiers du groupe F avec un nul. Ils termineraient même à la première place en cas de victoire face à la Selecçao.

Les adversaires probables des Bleus

En fonction de sa place dans le groupe F, la France pourrait retrouver en huitièmes de finale une adversité plus ou moins élevée.

Si les hommes de Didier Deschamps terminent premiers, ils affronteront l'Ukraine, la Suisse ou la Finlande. Une entrée en douceur dans la phase à élimination directe. Dans le cas où les Bleus termineraient deuxièmes, cela se corserait déjà un peu plus avec un potentiel duel contre l'Angleterre à Wembley ou face à la République Tchèque.

Enfin, il faudrait éviter à tout prix de terminer troisième du groupe car se profileraient alors les Pays-Bas ou la Belgique pour ce qui serait une belle revanche après la demi-finale du Mondial 2018 remportée par les Bleus.