Euro 2021 : le Danemark élimine la Russie et file en huitièmes, sans-faute pour la Belgique

Dernier du groupe avec 0 point au bout de deux journées, le Danemark a tout de même réussi à décrocher son ticket pour les huitièmes de finale en battant la Russie (4-1) lundi 21 juin à Copenhague et en profitant de la défaite de la Finlande face à la Belgique. Une dernière journée de folie où les Danois ont tout connu, à l'image de leur Euro.

La Russie est la grande perdante de la soirée puisqu'elle termine à la dernière place tandis que la Finlande, qui a longtemps tenu face à la Belgique, a finalement craqué et doit maintenant espérer faire partie des quatre meilleurs troisièmes pour se qualifier en phase finale.

Le Danemark, du cauchemar au rêve

Après une défaite contre la Belgique sur un but tardif de Kevin De Bruyne, le Danemark avait toujours une chance d’accrocher la deuxième ou troisième place dans ce groupe B. Mais la victoire était obligatoire face à la Russie. Poussés par un Parken Stadium de Copenhague qui a joué son rôle de 12e homme à fond, les Danois ont réussi à décrocher leur première victoire dans le tournoi. Dans une ambiance de folie, ils ont tourné la page de l'expérience traumatisante vécue avec le malaise cardiaque de leur capitaine, Christian Eriksen lors du premier match de l'Euro. Les hommes de Kasper Hjulmand ont inscrit quatre buts, dont deux frappes splendides de Mikkel Damsgaard et Andreas Christensen qui n'ont laissé aucune chance à Matvey Safonov .

Avant d'être dépassés par la détermination danoise, les Russes avaient bien débuté la rencontre avant de s’écrouler après l'énorme erreur de leur défenseur Roman Zobnin qui a offert le deuxième but danois sur une passe en retrait très mal sentie. Le Danemark, avec trois points mais une meilleure différence de buts que la Finlande et la Russie, finit deuxième du groupe et est donc qualifié en huitièmes de finale, contre le pays de Galles à Amsterdam samedi prochain. La Russie est dernière avec la pire différence de buts et est éliminée de la compétition.

La Finlande, du rêve au cauchemar

Si le Danemark a passé une soirée où tout lui a souri, les Finlandais ont vécu le contraire. Deuxième du groupe B à l’engagement, la Finlande a tenu pendant 74 minutes face à une Belgique dominatrice mais maladroite devant le but. Un nul qui permettait aux Scandinaves de conforter leur deuxième place et de jouer les phases finales, une première dans leur histoire. Mais à force de se laisser dominer, en attente du coup de sifflet final libérateur, les Finlandais ont craqué.

Leur malheureux gardien, pourtant très bon depuis le début de l’Euro, a commis l’erreur fatale. À la retombée d'un corner frappé par Kevin De Bruyne, Thomas Vermaelen a remporté son duel aérien face à Jukka Raitala. Son coup de tête a heurté le poteau mais le malheureux Lukas Hradecky a laissé échapper le ballon et l'a poussé dans son propre but.

Obligée de marquer, la Finlande est enfin sortie de sa moitié de terrain et a eu quelques occasions dangereuses avant d'abdiquer sur un but de l'inévitable Romelu Lukaku, son troisième dans cet Euro. Les Finlandais, grâce à une meilleure différence de but que la Russie, terminent troisièmes et ne sont pas officiellement éliminés.

Mais avec trois points, il faudrait un concours de circonstances pour qu'ils fassent partie des quatre meilleurs troisièmes. Quatre places qui ne sont plus que trois puisque la Suisse, avec quatre points, est d'ores et déjà sûre de faire partie des meilleurs troisièmes.