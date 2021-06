Euro 2021 - Christian Eriksen : "Je me sens bien, au vu des circonstances"

Victime d'un grave malaise cardiaque sur le terrain lors du match entre le Danemark et la Finlande samedi 12 juin, le milieu de terrain Christian Eriksen s'est voulu rassurant, dans une publication sur son compte Instagram, mardi 15 juin.

Ranimé par ses coéquipiers alors qu'il venait de s'éffondrer sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague, le joueur de l'Inter Milan avait été transféré à l'hôpital, suscitant l'émoi sur la planète football. "Je remercie l'intention et les messages du monde entier, ils représentent beaucoup pour ma famille et moi" a-t-il précisé sur les réseaux. "Je vais bien, au vu des circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital mais je me sens bien."

Après avoir exhorté ses coéquipiers à retourner sur le terrain à la suite de son malaise, il a également tenu à encourager son équipe pour la suite de la compétition. "Jouez pour tout le Danemark", a-t-il lancé. La sélection danoise a rendez-vous avec la Belgique, le 17 juin 2021.