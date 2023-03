Éliminatoires Euro 2024 : la victoire et une soirée historique pour Cristiano Ronaldo et Harry Kane

Le Portugais est devenu jeudi le joueur le plus capé de l'histoire en sélection (197), tandis que l'Anglais est désormais le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions (54).

À peine commencés, les éliminatoires de l’Euro 2024 sont déjà rentrés dans l’histoire du football. Lors du succès du Portugal contre le Liechtenstein (4-0) lors de la première journée, jeudi 23 mars, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus capé de l’histoire avec 197 sélections, s'offrant même un doublé pour fêter ce nouveau record en carrière.

Dans l'affiche de la soirée, Harry Kane a profité de la victoire de l'Angleterre en Italie (2-1) pour devenir l’attaquant le plus prolifique de l’histoire des Three Lions avec 54 réalisations, dépassant la légende de Manchester United, Wayne Rooney.

Cristiano Ronaldo, joueur le plus capé de l’histoire en sélection

Titulaire face au Liechtenstein, l’attaquant international portugais a disputé sa 197e sélection sous le maillot de la Seleção. Le quintuple Ballon d'or est ainsi devenu le recordman du nombre de sélections nationales, dépassant le Koweïti Bader Al-Mutawa. Cristiano Ronaldo ajoute ainsi un énième record à son palmarès, après avoir battu celui du nombre de buts en sélection, le 1er septembre 2021.

En s'offrant un doublé contre le modeste Etat de 39 000 habitants, l'attaquant d'Al-Nassr (Arabie saoudite) porte désormais son compteur à 120 réalisations avec le Portugal. Et il pourrait bien parfaire ce record. Son nouveau sélectionneur, Roberto Martinez, a en tout cas laissé entendre qu'il comptait toujours sur l'attaquant de 38 ans pour les années à venir.

Meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, le Prince Harry devenu Roi

Après avoir transformé son penalty (43e) lors de la victoire des Three Lions en Italie (1-2), Harry Kane a dépassé Wayne Rooney pour devenir le buteur le plus prolifique de l’histoire de l’Angleterre avec 54 réalisations. Le joueur de Tottenham, âgé de 29 ans, atteint ce total pour sa 81e sélection, alors que l'ancien canonnier de Manchester United avait inscrit son 53e but à l'occasion de sa 115e sélection sur les 120 qu'il a honorées.

Kane avait ouvert son compteur dès sa première cape en 2015, lors d’un succès 4-0 contre la Lituanie, comptant déjà pour les éliminatoires de l’Euro 2016, 79 secondes après avoir remplacé Wayne Rooney. La couleur était déjà annoncée.

Outre l'Anglais, un autre attaquant était attendu en Italie. Comme un symbole, dans le Stadio Diego Armando Maradona de Naples, le natif d'Argentine, Mateo Retegui, qui ne parle pas encore un mot d'italien mais avec des origines siciliennes via son grand-père, a redonné de l'espoir à toute la Nazionale grâce à son premier but pour sa première sélection. En vain.

L'équipe de France entrera quant à elle en lice de ces éliminatoires de l'Euro 2024, vendredi 24 mars, contre les Pays-Bas. Un premier gros test pour les Bleus.