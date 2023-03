Euro 2024 : 53 nations engagées, deux qualifiés par poule, une phase de barrage... Tout ce qu'il faut savoir sur le système des éliminatoires

La campagne des éliminatoires pour le prochain championnat d'Europe disputé en Allemagne débute jeudi.

24 tickets à distribuer. Les éliminatoires de l'Euro 2024 commencent, jeudi 23 mars, avec les premières rencontres des poules de qualification tirés au sort en octobre dernier. Si l'Allemagne est déjà assurée de participer grâce à son statut de pays-hôte, et que la Russie est toujours suspendue en raison de l'invasion de l'Ukraine, les 53 autres nations enregistrées à l'UEFA se disputeront les places restantes lors des prochains mois.

Les deux premiers de chacun des groupes (composés de cinq ou de six équipes) seront qualifiés directement pour la phase finale de l'Euro. Opposée aux Pays-Bas, à la Grèce, à l'Irlande et à Gibraltar, la France pourrait ainsi être fixée d'ici novembre 2023 si elle fait partie de la vingtaine d'heureux élus.

Des barrages basés sur les résultats de la Ligue des nations

Pour les trois billets restants, 12 nations se verront offrir une dernière chance de voir l'Allemagne. Désignées en fonction des résultats de la dernière Ligue des nations, ces équipes s'affronteront lors de barrages en mars 2024. Les 12 vainqueurs de groupes des divisions A, B et C de l'édition 2022 de la Ligue des nations seront prioritaires pour disputer cette ultime phase. Si la qualification d'une de ces équipes est déjà actée via les éliminatoires classiques, elle sera remplacée par la nation la mieux classée de sa division (A, B ou C toujours) qui n'est pas encore qualifiée. Enfin, s'il n'y a pas assez d'équipes non qualifiées dans la même division, alors les places vacantes seront comblées par des équipes d'une division inférieure.

Malgré une campagne de Ligue des nations décevante en 2022 à l'issue de laquelle ils n'ont évité la relégation en Ligue B que de justesse, les Bleus auraient donc de fortes chances d'être du casting de ces barrages s'ils ne parvenaient pas à se qualifier dès la phase éliminatoire. Ces barrages seront disputés sous la forme de trois mini-compétitions indépendantes avec des demi-finales et une finale. Les trois vainqueurs composteront alors les derniers billets pour la phase finale de l'Euro 2024.