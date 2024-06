Direct Euro 2024 : Niclas Fülkrug inscrit le quatrième but allemand face à des Écossais réduits à 10...Suivez le match d'ouverture de la compétition

Les hommes de Julian Nagelsmann ouvrent le bal de l'Euro 2024, vendredi 14 juin. À l'Allianz Arena de Munich, l'Allemagne, placée dans la poule A, reçoit l'Écosse pour le compte de la première journée de la phase de groupes. Sur une excellente dynamique en 2024 avec zéro défaite, le Nationalelf à l'occasion de mettre un terme à une spirale négative en grandes compétitions puisqu'à l'Euro 2020, et lors des deux dernières Coupes du monde (2018 et 2022), les Allemands se sont inclinés lors de leur match inaugural.

En face, l'Écosse, auteure d'une phase de qualification maîtrisée (2e derrière l'Espagne), espère jouer les trouble-fête et sortir pour la première fois de son histoire de la phase de groupes. Mais sur le papier, cela s'avère tout de même compliqué pour la 39e équipe au classement FIFA, qui semble être la plus faible du groupe A, où on compte également la Suisse et la Hongrie.