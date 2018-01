La blague sur la Shoah d'une humoriste diffusée au JT de 20 heures de France 2 fait polémique

France 2 a diffusé vendredi un extrait du spectacle de Laura Laune dans lequel elle fait une blague sur la Shoah qui a indigné de nombreux internautes.

"Quel est le point commun entre les Juifs et les baskets ? On en trouve plus en 39 qu’en 45." La blague de Laura Laune, diffusée vendredi 19 janvier, dans le JT de France 2, ne passe pas auprès de certains internautes. Cette humoriste belge de 31 ans est la gagnante de la dernière édition de "La France a un incroyable gagnant". France 2 s'intéressait à elle dans le cadre d'une enquête consacré au renouveau du stand-up féminin : des femmes qui "osent tout", avec "un humour parfois noir et corrosif".

"Je n'ai jamais la volonté d'être trash pour être trash. J'écris des choses qui me font rire, je vois ce qui vient. Puis je teste devant les gens, je vois s'ils rient ou s'ils saignent des oreilles", témoigne Laura Laune. Si sa blague sur le génocide des Juifs fait rire la salle filmée par France 2, plusieurs internautes dénoncent des propos antisémites. Un point de vue repris par Cyril Hanouna, lui-même régulièrement épinglé pour des blagues douteuses. De son côté, l'éditorialiste du Figaro Vox, Gilles-William Goldnadel s'étonne de la différence de traitement avec la blague de Tex sur les femmes battues. L'animateur des Z'amours a été remercié par France 2 en décembre.

@France2tv qui laisse des blagues antisemites Dans le jt c normal alors??? En détente! On en parle ce soir! C ouf en fait! — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 22 janvier 2018

Service public:D'un côté ,on vante l'audace de la blague d'une femme sur la Shoah et de l'autre on vire Tex pour une blague sur les femmes. https://t.co/ibQw5dRZd1 — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) 21 janvier 2018