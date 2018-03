"Je ne renoncerai pas à donner mon opinion" : l'animatrice Karine Le Marchand quitte Twitter après une polémique

Lors de la Journée des droits des femmes, elle avait publié un message à l'attention des "hommes aimants et respectueux, sans le regard desquels nous ne nous sentirions pas autant femmes".

"J’ai décidé de fermer mon compte Twitter", annonce Karine Le Marchand lundi 12 mars. L'animatrice de "L'amour est dans le pré" et "Une ambition intime" explique sa décision dans un communiqué : "Twitter aujourd'hui est devenu un tel déversoir de haine que je n'ai plus de plaisir à communiquer", écrit-elle. Cette décision intervient après une polémique déclenchée sur le réseau social. Le 8 mars, lors de la Journée des droits des femmes, elle avait publié un message à l'attention des "hommes aimants et respectueux, sans le regard desquels nous ne nous sentirions pas autant femmes".

Son message avait été très critiqué par plusieurs personnes sur Twitter. "Pourquoi parler des hommes ?" commentait une internaute. "Tweet inutile. Supprime !!", réclamait une autre. "Quelle cruche", écrivait encore une utilisatrice du réseau, comme le rapporte GQ.

"Je ne veux pas réduire ma pensée"

Karine Le Marchand a décidé de répondre. "Je ne veux pas devenir insipide en choisissant mes mots, je ne veux pas réduire ma pensée, changer mon humour, devenir politiquement correcte et me renier. Je ne renoncerai pas à donner mon opinion." L'animatrice invite donc ceux qui souhaitent la suivre à le faire sur Instagram, réseau pour elle "plus bienveillant, plus joyeux et moins dépressif".