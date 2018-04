ENQUETE FRANCEINFO. "La France a un incroyable talent" : les liens intrigants entre la gagnante Laura Laune et l'un des jurés

La gagnante de la dernière saison, Laura Laune, a travaillé pour un membre du jury quelques mois avant l'enregistrement de l'émission phare de M6.

Le milieu artistique est un petit monde. La dernière édition de "La France a un incroyable talent", diffusée sur M6 en novembre 2017, en a donné une bonne illustration. Un village tellement petit que la production de l'émission n'a pas précisé aux téléspectateurs les liens entre un membre du jury, Eric Antoine, et la gagnante de l'édition. Selon nos informations, le producteur a en effet fait travailler l'humoriste belge Laura Laune avant son passage dans l'émission. Il connaissait aussi son producteur, Jérémy Ferrari.

"Juste merci d'exister"

Retour au 16 novembre 2017. Après plusieurs semaines d'attente dues aux accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles visant Gilbert Rozon, l'un des jurés, le premier épisode de l'émission est enfin diffusé. Il s'agit de la première étape des phases finales. Polémique oblige, la phase des auditions n'est pas diffusée cette fois. Ce soir-là, au bout d'un peu plus d'une heure et demi d'émission (voir le replay à partir de 1h39), les téléspectateurs de M6 découvrent Laura Laune.

Après une brève introduction face caméra, la trentenaire blonde s'avance sur scène face au jury, composé du chorégraphe Kamel Ouali, de la chanteuse Hélène Ségara et du magicien Eric Antoine. Un extrait de son audition est alors diffusé. Dans le jury, ce dernier semble subjugué. "Elle est drôlissime", s'exclame-t-il d'emblée, avant de rire à gorge déployée à chaque blague, et de finir - littéralement - écroulé de rire. "Elle est géniale", insiste-t-il.

Après l'extrait de son audition, Laura Laune déclame une nouvelle chanson. Là encore, Eric Antoine rit aux éclats. L'humoriste belge est déjà une artiste confirmée. Elle joue son spectacle, Le diable est une gentille petite fille, depuis 2013. Ses blagues graveleuses, spécialement écrites pour l'émission, font mouche auprès du public, qui applaudit. Le chanteur Soprano décide d'appuyer sur le "Golden Buzzer", qui l'envoie directement en finale de l'émission. "Quel pied j'ai pris !", encense Eric Antoine.

Trois jours plus tard, le 19 novembre, c'est cette fois sur sa page Facebook qu'Eric Antoine se réjouit du choix de Soprano. "Qu'est-ce que je suis content !", lâche-t-il en partageant la vidéo de la performance de Laura Laune. Quand l'heure de la finale arrive sur M6, le 14 décembre, Eric Antoine est toujours aussi enthousiaste. "Ah la la Laura ! Juste merci d'exister", lance-t-il à la fin de la prestation. "Depuis le début de la saison, insiste-t-il, je dis que j'aimerais qu'une humoriste gagne cette saison. Ce serait magnifique. Tu nous surprends à chaque fois, c'est extraordinaire. Tu m'as encore cueilli." Bingo ! A la fin de l'émission, le public, qui vote par SMS pour élire le vainqueur, choisit effectivement Laura Laune. Elle remporte 100 000 euros et une exposition médiatique incomparable.

"J'écris un peu pour Eric Antoine"

Ce que le public ignore, c'est qu'Eric Antoine et Laura Laune se connaissent, et ce depuis de nombreux mois. Le magicien est un ami du producteur de la jeune femme, l'humoriste Jérémy Ferrari. Les deux hommes sont liés en affaires. Lorsqu'on l'interroge, Eric Antoine n'en fait pas mystère. "Avec Jérémy, on coproduit ensemble Guillaume Bats, qui est un ami", affirme-t-il à franceinfo. Sur l'affiche du spectacle de Guillaume Bats figurent en effet les noms des sociétés des deux producteurs : Sans Culottes, l'entreprise d'Eric Antoine, et Dark Smile, celle de Jérémy Ferrari.

Dans "Les duos impossibles de Jérémy Ferrari", une émission diffusée sur la chaîne Comedy+ en avril 2015, on peut ainsi voir Eric Antoine annoncer un sketch entre son acolyte Jérémy Ferrari... et Laura Laune.

Interrogé par franceinfo, Eric Antoine affirme que la jeune femme a travaillé "une seule fois" pour lui, dans le cadre d'une émission diffusée sur France 4. "J'écris un peu pour Eric Antoine", glissait de son côté Laura Laune dans une interview réalisée pour Ma chaîne étudiante, et diffusée en mars 2017, quelques mois avant le tournage de "La France a un incroyable talent". La jeune femme, contactée par franceinfo, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.

"Je n'ai rien caché"

Joints par franceinfo, Eric Antoine et la boîte de production de l'émission, FremantleMedia, reconnaissent s'être préoccupés d'un possible conflit d'intérêts entre le membre du jury et la candidate. Mais ils récusent cependant toute partialité.

Fremantle avait peur de ce genre de publicité. On s'était dit qu'on ne pouvait pas être dans l'émission et travailler ensemble. On a même fait un mail, le 9 août, pour que tout soit clean, disant 'Laura, je suis désolé, je ne peux pas travailler avec toi'.Eric Antoineà franceinfo

Dans cet échange, que franceinfo a pu consulter, Laura Laune s'engage à arrêter sa collaboration avec Eric Antoine – le temps de l'émission –, préférant tenter sa chance en tant que candidate.

"Je n'ai rien caché, ajoute le juré. Dans la première émission, je dis que je connais Laura, que j'ai travaillé avec elle, et donc que je ne vais pas être impartial parce que j'ai déjà beaucoup d'amour pour elle. Je commence en disant ça", soutient-il. Pourtant, dans ce premier épisode diffusé, disponible en replay sur le site de M6 et que franceinfo a visionné, aucune mention n'est faite de cette connexion professionnelle entre Laura Laune et Eric Antoine (à partir de 1 heure et 39 minutes). La séquence a-t-elle été coupée au montage ? "Ce n'est pas parce qu'on se connaît qu'on va se privilégier, se défend la chaîne, contactée par franceinfo. Le fait de l'annoncer au début de l'émission n'aurait rien changé."

"Il n'y a rien de choquant"

Du côté de la boîte de production, on assume toute l'affaire. "C'est un petit milieu. Tout le monde se connaît, il n'y a rien de choquant", répond Fremantle, en se défendant de toute collusion. "Ce sont les votes du public qui déterminent le gagnant de l'émission", précise-t-elle, démentant que le résultat ait pu être joué d'avance.

Qu'en est-il des 100 000 euros remportés par Laura Laune lors de la finale ? "Je ne sais pas ce qu'elle fait de son argent, répond son attaché de presse, contacté par franceinfo. Ce que je sais, c'est qu'elle a un spectacle, un spectacle qui marche très bien. Je ne vois pas pourquoi elle irait injecter de l'argent dans une production qui en a déjà."