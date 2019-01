Grand débat national : à quoi va ressembler l'émission de Cyril Hanouna et Marlène Schiappa sur C8 ?

Quinze Français sur le plateau, Marlène Schiappa comme modératrice, trois thèmes abordés... Franceinfo fait le point sur l'émission de vendredi soir sur C8.

Une membre du gouvernement, un animateur star, et des Français. L'émission de C8 "Balance ton post" propose vendredi 25 janvier un numéro spécial dans le cadre du grand débat, intitulé "La parole aux Français". A partir de 22h10, et pendant plus de deux heures, l'émission donnera la parole à des "retraités, infirmiers, demandeurs d'emploi, commerçants, enseignants, agriculteurs", qui "témoigneront de leur quotidien", a précisé C8 dans un communiqué.

Le tout sous la direction de l'animateur Cyril Hanouna, et de la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Répartition des rôles, intervention du public, thèmes des échanges... Voici à quoi devrait ressembler l'émission.

Marlène Schiappa comme "modératrice"

Si la secrétaire d'Etat a d'abord été présentée par la chaîne comme la "co-animatrice" de l'émission, dont elle a d'ailleurs elle-même proposé le format à Cyril Hanouna, elle sera en réalité plutôt une "modératrice" des échanges, rectifie auprès de franceinfo un proche de l'animateur.

Cyril Hanouna, qui restera aux commandes de l'émission, et Marlène Schiappa n'ont pas préparé l'émission ensemble et ne se verront pas avant de se retrouver en plateau, précise l'équipe de l'animateur. Après une introduction en début de programme, pendant laquelle Cyril Hanouna reviendra sur "la polémique" entourant son concept, Marlène Schiappa le rejoindra en plateau.

Celle-ci sera placée derrière lui, et sera chargée de noter sur un paper board (un tableau sur trépied avec des pages de papier rabattables) "vingt idées" fournies par les intervenants, explique un proche de Cyril Hanouna. Elle devra également leur "répondre en s'assurant de la cohérence démocratique et de la faisabilité de ce qu'ils proposent", ajoute ce dernier.

Un échange entre 15 Français et les chroniqueurs sur trois thèmes

"L'idée c'est vraiment de (...) montrer aux téléspectateurs à quoi ressemble un atelier, un débat du grand débat national, pour démystifier ce grand débat national", a expliqué Marlène Schiappa sur Europe 1. L'émission a d'ailleurs été inscrite sur le site du grand débat national.

Dans le détail, trois thèmes seront abordés, qui ne sont pas exactement ceux du grand débat : économie (fiscalité, pouvoir d'achat...), questions sociétales (santé, éducation, laïcité...) et questions démocratiques (référendum d'initiative citoyenne, vote blanc, rémunération des élus...).

En plus de Cyril Hanouna et de Marlène Schiappa, les chroniqueurs habituels de l'émission, tels que Agathe Auproux, Eric Naulleau, Christine Kelly ou Bernard Laporte, seront présents. Enfin, 15 Français se succéderont sur le plateau – "cinq pour chaque thème", selon l'équipe de Cyril Hanouna. Parmi eux, "des retraités, des infirmiers, des chauffeurs VTC ou des demandeurs d'emploi", dont certains sont "déjà passés par l'émission", ajoute celle-ci. Mais il n'y aura pas d'homme politique ou de figure connue. Des membres du public (limité à 30 personnes) pourront aussi participer "de manière ponctuelle".

Concernant le déroulement de l'émission, chaque Français invité témoignera de son "expérience, de son cas personnel" avant "de proposer une idée pour améliorer leur vie et le cadre des Français", explique le proche de Cyril Hanouna. Il y aura ensuite un échange entre les chroniqueurs, Marlène Schiappa et les participants, sous la supervision de l'animateur.

Un vote du public pour désigner sept propositions

Les propositions des invités seront ensuite soumises à un vote du public sur Twitter via le hashtag #BTPGrandDébat. S'ils le souhaitent, les téléspectateurs pourront aussi proposer leurs solutions, qui pourront être intégrées à ce vote. A la fin de l'émission, les sept propositions les plus populaires sur Twitter seront sélectionnées. Charge ensuite à Marlène Schiappa de les rapporter au gouvernement, assure Cyril Hanouna dans une interview à 20 Minutes.