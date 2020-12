Plombé par la crise, l'appel à l'aide du mythique théâtre des Blancs-Manteaux

Salle de spectacle depuis 1972, le théâtre des Blancs-Manteaux à Paris est une véritable institution. Plusieurs générations d’artistes y ont fait leurs premières armes comme Catherine Allégret, Jacques Villeret ou bien encore Anne Roumanoff.

Déjà confronté à des difficultés financières avant la crise sanitaire, ce café-théâtre mythique est aujourd’hui menacé d’expulsion. Son directeur ne parvient plus à payer le loyer mensuel de 9 000 euros. "J'ai l’impression d’être pieds et poings liés avec un boulet aux pieds et qu'on m’a jeté en mer", prévient Frédéric Cagnache, directeur et seul actionnaire de ce temple de l’humour, niché en plein cœur du Marais.

Une cagnotte et une pétition en ligne

Pour sauver son théâtre, Frédéric Cagnache a lancé une pétition et un appel aux dons depuis son site internet. Avec toute son équipe, il se bat pour que le rideau continue à se lever sur cette institution, véritable tremplin pour les jeunes artistes. "Si des lieux comme ici n’existent plus, les artistes débutants ne pourront plus se faire connaître, se faire voir...", confie l’ancien producteur de spectacle.

Le théâtre parisien a besoin de 80 000 euros pour survivre.