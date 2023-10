"Nous ne sommes plus..." : sur la scène du Théâtre des Célestins à Lyon, une compagnie de théâtre russe fait l'amer récit de l'exil

Aujourd’hui réfugiée à Lyon, la compagnie KnAM Théâtre nous parle du conflit qui déchire son pays : l'invasion de l'Ukraine par la Russie dont elle est originaire. Sa dernière pièce de théâtre, "Nous ne sommes plus..." est un appel à la paix en ce climat de guerre incessant.

Temps de lecture : 2 min

Le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. C’est le début d'une guerre qui a bouleversé des milliers de vies. Parmi celles-ci, celles de Dmitrii, Liudmila, Vladimir, Irina, German, Bleuenn et Tatiana, de La Compagnie KnAM Théâtre. La troupe de comédiens russes a plié bagage pour s’installer à Lyon. Partis de Sibérie orientale, à 9 000 kilomètres de Moscou, ils ont été contraints de fuir sous la pression car il leur était désormais impossible de jouer leurs pièces de théâtre dans ce climat politique tendu. Faire le choix de tout quitter a été douloureux, notamment sous le regard oppressant de voisins soutenant le régime de Poutine.

"Nous ne sommes plus..." est une piéce de théâtre poignante monté par une troupe d'éxilés russes. (France 3)

Dans leurs valises de 23 kilos (le maximum autorisé par les compagnies aériennes), ils ont emporté toutes leurs vies, leurs souvenirs, ainsi que 37 ans de travail artistique. C’est ce que la metteuse en scène Tatiana Frovola reproduit à travers la pièce de théâtre "Nous ne sommes plus… " où elle questionne les notions de mémoire et de trace.

Ils interprètent avec la même émotion que la première fois, leur départ de Russie sous la pression et la peur. Ils font le récit poignant de l'exil et de la quête identitaire à travers les photos de leurs ancêtres qu'ils ont emportées avec eux. Ils racontent l'histoire de leurs parents et grands-parents dans l’URSS et leur propre expérience, désormais en plein cœur d'une guerre.

"Si nous avons fui, c'est parce que rester en Russie aurait signifié faire des concessions avec nous-mêmes, une perspective terrifiante. Aujourd'hui, il nous faut saluer Poutine et ses lois ou se taire." Tatiana Frovola, Metteuse en scène.

C'est précisément pour cette raison qu'ils ont choisi de partir et de s'exprimer à travers leur art. La Compagnie KnAM espère défendre une voix libre face à l'obscurantisme, utilisant le théâtre comme un moyen de résistance. Une vision artistique que partage le Festival "Sens interdits", qui les soutient et leur donne la possibilité de monter sur scène. Depuis 2009, ce festival se définit comme "un théâtre de l'urgence", offrant une plateforme à des artistes engagés qui utilisent leur art pour évoquer des enjeux cruciaux de notre époque.

"Nous ne sommes plus…" est jouée au Théâtre des Célestins à Lyon, jusqu’au samedi 28 octobre à 19h (vendredi 20 à 20h30 et mardi 25 à 20h30).