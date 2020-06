Molières 2020 : Simon Abkarian, Christine Murillo, Christian Hecq et Niels Arestrup grands vainqueurs de la cérémonie

Une cérémonie des Molières inédite, enregistrée à huis clos, était diffusée mardi soir 23 juin sur France 2. Voici les lauréats.

La cérémonie des Molières, préenregistrée devant une poignée de nommés, a été diffusée mardi 23 juin sur France 2, après une saison amputée par le coronavirus.



Simon Abkarian décroche trois Molières

Grand vainqueur côté théâtre public : Electre des bas-fonds, de Simon Abkarian, récompensée par trois Molières, dont celui de meilleure pièce du théâtre public, de la mise en scène et de l'auteur francophone. Une belle reconnaissance pour un Simon Abkarian qui démontre qu'il n'est pas seulement un excellent acteur, mais aussi un directeur de troupe et un véritable écrivain.

Trois Molières également pour La Mouche – qui était nommée six fois – dont celui de la création visuelle et un rare et beau doublé de meilleur comédien de théâtre public (Christian Hecq) et meilleure comédienne de théâtre public (Christine Murillo, qui l'emporte tout de même face à Isabelle Adjani ou Isabelle Carré).

Des petites pépites récompensées

La surprise est venue de Marie des Poules - Gouvernante chez George Sand de Gérard Savoisien, mis en scène par Arnaud Denis. Cette petite pièce remarquée au Festival d'Avignon 2019 l'emporte face à rude concurrence et de bien plus grosses productions. Elle décroche le Molière de la meilleure pièce de théâtre privé et le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé pour Béatrice Agenin, qui faisait notamment face à Léa Drucker, dans La Dame de chez Maxim.

Beau succès pour un autre très joli spectacle né également à Avignon : Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty remporte le Molière du spectacle musical et le Molière de la révélation féminine pour la charmante Elodie Menant.

Le roi Niels Arestrup

Comme toujours, certains spectacles souvent nommés sont repartis bredouille : La Puce à l'oreille de Feydeau à la Comédie Française et Contes et légendes de Joël Pommerat. Quant à Alexis Michalik, nommé quatre fois, il repart avec l'unique mais prestigieux Molière de la mise en scène de théâtre privé pour Une histoire d'amour. La troupe de Rouge, elle, se consolera avec le Molière du meilleur comédien dans une pièce de théâtre privé décerné à l'immense Niels Arestrup.

Un palmarès assez balancé où il apparait qu'une attention portée aux spectacles plus discrets ait guidé le choix des votants.

Le palmarès complet des Molières 2020

Molière du Théâtre public

Électre des bas-fonds, de Simon Abkarian, mise en scène Simon Abkarian, Compagnie des 5 Roues.

Molière du Théâtre privé

Marie des poules - Gouvernante chez George Sand, de Gérard Savoisien, mise en scène Arnaud Denis, Théâtre du Petit Montparnasse.



Reprise au Théâtre Montparnasse à la mi septembre, à 21h.

Molière de la Comédie

La Vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Kohler, mise en scène Éléonore Joncquez, Théâtre Tristan Bernard.

Molière de la Création visuelle

La Mouche, d'après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq, Scénographie : Audrey Vuong, Costumes : Moïra Douguet, Lumière : Pascal Laajili, Vidéo : Antoine Roegiers, Eric Perroys, Effets spéciaux : Carole Allemant et Valérie Lesort.

Molière du Spectacle musical

Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?, de Éric Bu et Elodie Menant, mise en scène Johanna Boyé, Théâtre du Petit Montparnasse.



Molière de l'Humour

Alex Lutz, de Alex Lutz et Tom Dingler, mise en scène Tom Dingler.





Molière du Jeune public

La petite Sirène, d'après Hans Christian Andersen, mise en scène Géraldine Martineau, Studio-Théâtre de la Comédie-Française.

Molière du Seul/e en scène

Monsieur X, avec Pierre Richard, de Mathilda May, mise en scène Mathilda May, Théâtre de l'Atelier.



Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public

Christian Hecq, dans La Mouche, d'après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq.

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public

Christine Murillo, dans La Mouche, d'après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq.

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé

Niels Arestrup, dans Rouge, de John Logan, adaptation Jean-Marie Besset, mise en scène Jérémie Lippmann.

Niels Arestrup dans "Rouge" (JEEPSTEY)

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé

Béatrice Agenin, dans Marie des poules - Gouvernante chez George Sand, de Gérard Savoisien, mise en scène Arnaud Denis.



Molière de la mise en scène d'un spectacle de Théâtre public

Simon Abkarian, pour Electre des bas-fonds, de Simon Abkarian.

Molière de la mise en scène d'un spectacle de Théâtre privé

Alexis Michalik, pour Une histoire d'amour, d'Alexis Michalik.

Molière de la Révélation féminine

Élodie Menant, dans Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?, de Eric Bu et Élodie Menant, mise en scène Johanna Boyé.



Molière de la Révélation masculine

Brice Hillairet, dans La Souricière, d'Agatha Christie, mise en scène Ladislas Chollat.

Molière du Comédien dans un second rôle

Jean Franco, dans Plus haut que le ciel, de Julien et Florence Lefebvre, mise en scène Jean-Laurent Silvi.

Molière de la Comédienne dans un second rôle

Dominique Blanc, dans Angels in America, de Tony Kushner, mise en scène Arnaud Desplechin.

Molière de l'Auteur francophone vivant

Simon Abkarian, pour Electre des bas-fonds.