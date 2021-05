Créneaux de désinfection des salles, flux des festivaliers : le Off d'Avignon aura bien lieu cette année mais doit se réorganiser

Avec près de 1500 spectacles et environ 1000 compagnies, le festival constitue le plus grand marché du spectacle vivant en France. Annulé en 2020 en raison de la pandémie, il aura bien lieu cette année.

Le Festival off d'Avignon se tiendra bien du 7 au 31 juillet mais devra composer avec des restrictions de jauge (jusqu'à 70%) et moins de créneaux pour permettre de ventiler la centaine de lieux inscrits. "Aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un Off 2021", a assuré mardi Sébastien Benedetto, Président d'Avignon festival & Compagnies (AF&C) qui organise le festival.

Des créneaux "d'aération et de désinfection" entre les spectacles

"L'idée n'est pas de dire que tout va bien mais que la majorité (des participants) peut (s'organiser). Il y a encore des théâtres, des structures et des compagnies qui ont du mal à s'organiser, on sera là pour les accompagner", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse via Zoom. La ministre de Culture Roselyne Bachelot a confirmé que la jauge serait de 65% à partir du 9 juin et que cette restriction serait levée le 1er juillet.

Nous sommes heureux·ses de vous présenter l'affiche de l'édition 2021 du @FestOFFAvignon !

Plus que jamais, nous avons hâte de vous retrouver du 7 au 31 juillet 2021 pour ce #festival essentiel #savethedate #festivaloffavignon #off21solidaire pic.twitter.com/irgsAVM7CC — Festival OFF d'Avignon (@FestOFFAvignon) May 4, 2021

Mais "pour l'instant, nous restons sur l'idée qu'on aura a minima des jauges de 65-70%", a avancé Sébastien Benedetto, prudent. Il y aura "un temps d'espacement" de 40 à 45 minutes "entre les créneaux de spectacles pour qu'il puisse y avoir aération et désinfection". "Il n'y a pas d'obligation de filtration d'air particulière (...) mais le ministère est prêt à aider les salles qui souhaitent s'équiper de purificateur d'air aux UV", a souligné Sébastien Benedetto.

Cette année, il y a pour l'heure 586 compagnies, 108 lieux (contre 129 en 2019) et environ 1 000 spectacles inscrits. "Mais ce ne sont pas des chiffres définitifs", les compagnies ayant encore jusqu'au 17 mai pour inscrire leur spectacle, a précisé le directeur délégué d'AF&C Nikson Pitaqaj.

Un accompagnement du ministère

Selon les organisateurs, le ministère de la Culture s'est engagé à soutenir les équipes artistiques avec une "aide sur l'emploi" et "un accompagnement au déficit" pour "les lieux qui seraient contraints de faire moins de créneaux".

Lors des #QAG à l’Assemblée nationale, j’ai rappelé le calendrier de réouverture des lieux culturels qui se fera en trois étapes. La reprise sera générale, progressive et respectueuse de la santé des Français.

Dès le 19 mai, retrouvons-nous ! pic.twitter.com/OBinHOkD0T — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) May 4, 2021

Il a assuré qu'"il n'est pas question aujourd'hui d'un pass sanitaire" et qu'il a été demandé à la mairie de réserver "toutes les places de parking devant les théâtres qui le demandent" pour aménager des files d'attente fluides.

Des échanges sont également en cours sur le "sens de circulation" dans les rues d'une ville qui devient une vraie fourmilière lors du festival. Le "off" se déroule parallèlement au Festival d'Avignon, dit le "in".