Covid-19 : annulations de spectacles en cascade, un "crève-cœur" pour le producteur Jean-Marc Dumontet

Avec le niveau de contaminations record que la France connaît depuis la fin novembre, de plus en plus de spectacles sont annulés à Paris. Cela tombe au pire moment, durant les congès de Noël, quand les salles sont d'ordinaire pleines.

Le nombre de contaminations au Covid-19 bat des records en France. Plus de 90 000 personnes ont ainsi été testées positives le 23 décembre, un record depuis le début de l'épidémie. Parmi ces personnes, des artistes, des chanteurs, des acteurs, des comédiens censés se produire sur scène. Par conséquent, de plus en plus de spectacles sont annulés, en pleine période de fêtes de fin d’année, essentielles au monde de la culture.

Un "crève-cœur" pour Jean-Marc Dumontet. Sur franceinfo vendredi 24 décembre, le producteur de spectacles assure que les salles et théâtres sont des lieux sûrs, avec "des conditions sanitaires très strictes" et des artistes qui vont se faire tester tous les jours. Mais pour ce propriétaire de nombreux théâtres à Paris, il n’existe pas d’autre solution que la vaccination, "sinon le pays sera à l’arrêt."

Les représentations de la comédie musicale Le Roi Lion ont été annulées jusqu'au 31 décembre, au Théâtre Mogador, à Paris. Y a-t-il d’autres spectacles annulés ?

Oui, bien sûr. Moi-même je le subis. On a un spectacle, celui des Coquettes, annulé parce qu’un cas Covid s’est présenté. On a la chance de pouvoir immédiatement trouver des solutions, en formant de nouvelles chanteuses, mais j’ai des one-man-shows qui ont été annulés aussi. L’épidémie est très forte en ce moment. Les artistes sont évidemment touchés, donc un certain nombre de spectacles sont annulés.

"C’est une période très importante pour nous. Nos spectacles font en général le plein. Donc c'est vraiment un crève-cœur." Jean-Marc Dumontet, producteur de théâtre et de spectacles à franceinfo

Il y a aussi beaucoup de spectacles qui se jouent en ce moment, du public accueilli dans nos salles avec des conditions sanitaires très strictes et respectées, pour que nos salles ne soient pas des lieux de contamination. On met un masque dans une salle de spectacle, on ne parle pas à son voisin, on n’échange pas, donc ce sont des lieux sûrs.

Vous attendiez-vous à voir autant de spectacles annulés ?

Évidemment, on ne s'y attendait pas. Cette épidémie, en permanence, depuis deux ans, nous surprend et nous déstabilise. On est dans le règne de l'incertitude. Donc il faut faire face. Depuis septembre, on est très heureux de pouvoir jouer et les spectateurs sont là. C'est vrai que là, on voit des spectacles annulés. Et j'en profite pour exhorter les Français, vraiment, à continuer à être des citoyens responsables, à se faire vacciner. Sinon le pays sera à l'arrêt. C'est vraiment un acte responsable et citoyen.

"Il y en a assez des égoïstes qui refusent de se faire vacciner et qui font peser sur tout le pays une menace très forte." Jean-Marc Dumontet, producteur de théâtre et de spectacles à franceinfo

Aujourd’hui, les comédiens et les acteurs se font-ils tester tous les jours ?

Bien sûr. Il n'y a pas d'autre choix. On doit assurer à nos collaborateurs, à nos équipes artistiques, la plus grande sécurité et la plus grande sérénité. C'est normal qu'on soit vigilant, même si cette vigilance est très coûteuse, parce que je peux vous dire qu’on va se faire tester, avec ce sentiment extrêmement désagréable qui est que si on est positif, les spectacles s’arrêtent.