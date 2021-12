Covid-19 : les Français offriront-ils des places de spectacle à Noël cette année ?

Après une embellie à la sortie de l'été, certains professionnels du secteur enregistrent une forte baisse de leurs ventes et ne cachent pas leur inquiétude depuis la reprise épidémique. Pourtant, la période est habituellement synonyme de très forte activité.

À quelques jours des fêtes de fin d'année, Géraldine a bien commencé à réfléchir aux cadeaux qu'elle offrira. Mais cette fois, il n'y aura pas de place de spectacle sous le sapin. "Depuis le Covid-19, les concerts, je n'y pense pas trop, confie-t-elle. Alors je ne sais pas si c'est l'anxiété d'être dans la foule... Je pense que c'est une habitude qui est totalement sortie de mon esprit."

Une habitude perdue depuis le report de concerts auquel Géraldine devait assister. Et c'est bien ce que redoute François pour ses proches. "Avec le Covid, c'est vrai que c'est plus aléatoire, constate-t-il. On ignore si les places seront honorées ou pas, il y a peut-être d'autres cadeaux à faire avant une place de spectacle en ce moment. C'est un peu lâche, mais bon."

Une rupture dans les ventes depuis la cinquième vague

La période est pourtant cruciale pour toute la filière du spectacle. "20 à 25% de nos billetteries sont vendues au moment de Noël donc c'est un moment essentiel, un moment charnière, assure Frédéric Saint-Dizier, le vice-président du Prodiss, le syndicat national du spectacle musical et de variétés. On ne doit pas se rater si on veut réussir l'année qui suit."

Selon lui, il y a eu une nette baisse des réservations à l'annonce de la cinquième vague du Covid-19 par le gouvernement. "De manière très nette, on a eu une rupture du rythme dans lequel nous étions, déplore-t-il. Je ne suis pas encore serein sur les résultats final de nos ventes, je pense qu'on sera largement en deçà de nos espoirs et de nos prévisions."

"Les chiffres que j'ai à cette heure-ci : on n'est pas loin de 50% de ventes en moins en 2021 par rapport à la même période de 2019." Frédéric Saint-Dizier, vice-président du Prodiss à franceinfo

De leur côté, les enseignes qui vendent des billets préfèrent rester discrètes. Aucune communication à ce sujet de la part de Leclerc, la Fnac ou encore Ticket Master. Seul Billet-reduc assure maintenir un niveau de réservation mais note un changement de comportement des consommateurs, avec beaucoup plus de réservation de dernière minute. "Pour autant, est-ce que ce retard, on arrivera à le rattraper compte tenu de cette absence de rythme de vente ? J'avoue que c'est une interrogation de beaucoup d'entre-nous", soupire Frédéric Saint-Dizier.

Le syndicat appelle les Français à soutenir le secteur qui a mis en place des modalités de remboursement en cas de report ou d'annulation. "Il faut que l'on regagne confiance et que l'on retrouve ce réflexe que nous avions. L'offre est extraordinaire !" Avec des spectacles reportés enfin joués qui côtoient les nouveaux arrivés.