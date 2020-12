Spectacle virtuel : un magicien s'invite dans votre salon

En direct de Montréal, au Québec, Luc Langevin, et son tout nouveau spectacle numérique et interactif, s'invite dans le salon de 180 foyers. Prix du billet : 25 euros. Mais, pour le double, vous pouvez faire partie des spectateurs "premium", en contact direct avec le magicien. Luc Langevin a imaginé cette expérience immersive en plein confinement. Dans son entrepôt, il avait déjà de nombreux accessoires et tout le matériel du parfait magicien. Mais, désormais, il y a aussi des caméras.

Une trentaine de numéros

L'illusionniste débute son spectacle par un numéro dans un long couloir. "Tout au long du spectacle, c'est moi qui manœuvre la caméra. Je la fait tourner et c'est comme ça que l'on va passer d'un numéro à un autre", explique le magicien. Il y a, en tout, une bonne trentaine de numéros. L'un d'entre eux nécessite une prédiction faite dans un mail, que Luc Langevin a envoyé une demi-heure auparavant. Les 180 billets de son premier spectacle ont été vendus en seulement quelques heures.

