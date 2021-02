Pakistan : Usman, le Charlot de Peshawar

"Je m'appelle Usman Khan. Je viens d'une famille pauvre de Peshawar. Je suis devenu le Charlot pakistanais pour apporter du bonheur aux gens, pour dissiper leurs tensions et leurs peines. C'est ma mission", explique l'artiste de rue. La révélation est venue avec la pandémie de Covid-19. Pour se glisser dans la peau de Charlie Chaplin, l'ex-vendeur de rue soigne les moindres détails, des chaussures à l'envers jusqu'aux chaussettes trouées.

Pour faire oublier le Covid-19 et faire fortune

"Quand le coronavirus faisait rage autour de nous, beaucoup de gens étaient très stressés, certains même ont perdu la vie. Moi aussi, j'ai été très malade. Après quatre jours, quand j'ai commencé à aller un peu mieux, j'ai regardé des films de Charlie Chaplin et je me suis dit que j'allais jouer comme lui", confie Usman Khan. Depuis, partout où il fait son show, Usman déstabilise, irrite parfois, pour faire rire les passants. Il poste les vidéos de ses performances sur son compte TikTok suivi par plus de 800 000 personnes. Un succès qu'il "jure devant Dieu" partager "avec les pauvres" quand il aura fait fortune. Usman espère faire carrière à la télévision ou au cinéma.