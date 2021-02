Insolite : la mésaventure virtuelle d’un juge texan transformé en chat

En lançant sa session d’audiences virtuelles, un juge texan a dû composer avec une petite déconvenue… "Monsieur Ponton, il me semble que vous avez un filtre activé dans vos paramètres…", lui déclare l’un de ses interlocuteurs durant un échange par vidéos interposées. En effet, en lieu et place du juge, c’est un chat animé qui converse avec les participants ! "Je ne sais pas comment enlever le filtre, mon assistante essaye de le faire, mais...", réagit alors le juge, visiblement embarrassé. "Sachez que je suis prêt à poursuivre, je suis là en vrai, je ne suis pas un chat !", rétorque-t-il ensuite.

"Pas un grand technicien"

Amusés, ses interlocuteurs tentent de lui venir en aide. "Je pense que si vous cliquiez sur la flèche près de…", lui indique l’un d’eux. Tout est bien qui finit bien, l’avocat a rapidement réparé sa bourde et retrouvé forme humaine. "Tous les visages sont apparus sauf le mien, moi j’étais un chat. Et je me suis dit ‘oh, ok… qu’est-ce que c’est ?’", commente ce dernier après l’incident, reconnaissant qu’il n’est "pas un grand technicien" et ignorait d’ailleurs l’existence des filtres.