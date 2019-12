Russie : le Bolchoï, un théâtre historique toujours aussi important

C'est l'un des symboles russes les plus reconnus dans le monde entier. Le Bolchoï est un théâtre qui a abrité les plus grandes danseuses du pays. Aujourd'hui encore, il dispose de sa propre école de danse. Du lundi au samedi, 800 jeunes de 10 à 19 ans jonglent entre classes et cours de danse. Tous entretiennent l'espoir d'un jour pouvoir faire une représentation à l'intérieur de cette enceinte mythique. "C'est difficile de se forcer à travailler tous les jours de toutes nos forces mais on a l'envie permanente d'améliorer quelque chose", confie une élève.

Un rôle politique sous Staline

Les chefs d’États russes ont souvent utilisé le Bolchoï. À l'époque de l'URSS, Joseph Staline avait pris l'habitude d'y délivrer de grands discours. Il s'y rendait aussi pour admirer les spectacles. Par précaution, il avait fait installer un mur par balle au niveau de sa loge. Dans une époque où la population était isolée, devenir danseuse au Bolchoï était aussi l'un des seuls moyens de voyager.