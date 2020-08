"Un homme ordinaire", "Ratched", "The Third Day"... On regarde quoi comme séries en septembre ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de séries à découvrir à la télévision ou sur les plateformes de SVoD.

Si, en cette rentrée, l'avenir paraît plus incertain que jamais, une chose est sûre, les séries télé ne nous laissent pas tomber. La preuve, une fois encore, avec un mois de septembre riche en nouveautés.

On aurait pu vous faire une liste exhaustive, mais on a préféré vous sélectionner les cinq plus prometteuses, toutes disponibles légalement.

"Away" (le 4 septembre sur Netflix)

Mère de famille et astronaute américaine, Emma Green (Hilary Swank) est nommée à la tête d'une mission spatiale internationale chargée de rejoindre Mars. Accompagnée d'un Russe, d'un Indien, d'un botaniste britannique et d'une chimiste chinoise, elle s'envole pour la base lunaire Alpha, première étape d'un voyage qui doit durer trois ans. Mais, à peine le vaisseau arrivé sur la Lune, un incident se produit à bord, qui conduit une partie de l'équipage à remettre en question le leadership de la commandante Green. Au même moment, à quelques heures du décollage pour la planète rouge, Matt Logan (Josh Charles, révélé dans The Good Wife), son compagnon, est victime sur Terre d'un AVC. Toutes ces épreuves mettent en péril la suite de la mission…

Entre drame familial et odyssée spatiale, Away est une cocréation américaine du dramaturge Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) et du producteur et scénariste Jason Katims (Friday Night Lights). Entourés de l'actrice doublement oscarisée Hilary Swank et du réalisateur Edward Zwick (Légendes d'automne, Glory), ils sont aux manettes de dix épisodes disponibles sur Netflix à partir du 4 septembre.

"Le Tueur de l'ombre" (à partir du 10 septembre sur Arte)

Alors qu'il enquête sans succès depuis près de six mois sur la disparition de Julie Vinding, une jeune femme blonde d'une vingtaine d'années, Jan Michelsen se voit retirer l'enquête. Mais pas question de renoncer pour ce flic pugnace qui s'est engagé auprès de la famille à élucider l'affaire. En désespoir de cause, il effectue des recherches parmi toutes les personnes disparues dans cette région du Danemark depuis les années 1980. Il parvient finalement à établir un lien entre le cas de Julie et celui de Natasha, une jeune femme au profil similaire disparue dix ans plus tôt. Epaulée par Louise Bergstein, une éminente criminologue, la police de Greve se retrouve donc face à un potentiel sociopathe.

On ne va rien vous apprendre, la Scandinavie est depuis longtemps passée maîtresse dans l'art de produire des séries policières haletantes que la chaîne franco-allemande se charge de nous faire découvrir. Le Tueur de l'ombre ne fait pas exception à la règle. On retrouvera sans surprise des plans de forêts enneigées dans une atmosphère bleutée, et un flic ténébreux traquant un tueur en série. Mais pas que. Scénarisée par Ina Bruhn (déjà à l'écriture sur Occupied et Norskov, dans le secret des glaces), Le Tueur de l'ombre en profite pour aborder le sujet des violences faites aux femmes, généralement occultées dans les polars où des femmes sont assassinées. Les huit épisodes de 45 minutes seront diffusés en prime time à raison de trois épisodes par soir à compter du 10 septembre. Pour un visionnage à des horaires moins contraignants, sachez que l'intégralité de la série sera également disponible sur arte.tv, durant un mois, à partir du 3 septembre.

"The Third Day" (à partir du 15 septembre sur OCS City)

Difficile de résumer cette mini-série produite par HBO et scindée en deux parties. La première, intitulée "Eté", se concentre sur un homme (Jude Law, récemment vu dans The Young Pope et sa suite, The New Pope) qui débarque sur une île britannique aussi étrange que les habitants qui la peuplent. Contraint d'y séjourner, puisque la route qui l'a mené jusqu'ici est désormais engloutie par la mer, il découvre qu'elle cache un terrible secret. Dans sa seconde partie, "Hiver", c'est une femme (Naomie Harris, vue dans Moonlight) que l'on suit, arrivée également sur cette île en quête de réponses et qui va semer le trouble parmi la communauté qui la peuple.

Attendue en mai dernier, c'est finalement à partir du 15 septembre que nous pourrons découvrir en US+24 cette étrange fiction écrite par Dennis Kelly, auteur britannique de l'improbable thriller Utopia. Aux côtés des deux acteurs principaux, on retrouve quelques grands noms du cinéma britannique comme Emily Watson (révélée dans Breaking the Waves) et Katherine Waterston (Les Animaux fantastiques).

"Un homme ordinaire" (à partir du 15 septembre sur M6)

Arnaud Ducret incarne Christophe de Salin dans "Un Homme ordinaire", la série inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès diffusée sur M6 à partir du 15 septembre. (FABRICE LANG / CAPA DRAMA / M6)

Un soir, en rentrant chez lui, Christophe de Salin (Arnaud Ducret) percute la voiture d'Anna-Rose Gagnaire (Emilie Dequenne), une spécialiste en cybersécurité. Quelques semaines plus tard, la jeune femme découvre en regardant les informations que les corps de toute la famille Salin viennent d'être découverts, enterrés dans le jardin. Seul manque le cadavre du père, l'homme avec qui elle a eu un accident. Fascinée par cette histoire, elle lance une page Facebook destinée à recueillir des témoignages sur cette famille et débute sa propre enquête.

Si ce pitch vous rappelle quelque chose, c'est normal. "Librement inspiré de l'affaire Dupont de Ligonnès", Un homme ordinaire s'attache à reconstituer les moments qui ont précédé et suivi la découverte des corps dans la propriété familiale à Nantes. Mais pour respecter le secret de l'enquête en cours et la présomption d'innocence, tous les noms des protagonistes ont été modifiés. L'essentiel est resté. Les cocréateurs, Pierre Aknine et Anne Badel, ont passé plus d'un an et demi à "infiltrer, décortiquer" l’histoire de la famille Dupont de Ligonnès, pour proposer leur hypothèse quant au déroulement du quintuple meurtre. La série, découpée en quatre épisodes de 52 minutes diffusés dans le cadre de deux soirées en prime time, s'attache à raconter, au moyen de flashbacks, les jours, les semaines, parfois les années qui ont précédé la nuit du passage à l'acte. Notez que la diffusion des deux premiers volets sera suivie d'un documentaire consacré à l'affaire.

"Ratched" (le 18 septembre sur Netflix)

Californie, 1947. Mildred Ratched (Sarah Paulson) est une femme déterminée, douée d'un pouvoir de persuasion hors du commun. Se présentant comme infirmière, elle parvient à se faire embaucher au Lucia State Hospital, un centre de réhabilitation psychiatrique dirigé par le docteur Hanover (Jon Jon Briones, brièvement aperçu dans The Assassination of Gianni Versace) et Betsy Bucket (Judy Davis, récemment vue dans Feud). Il faut dire que l'établissement doit accueillir un patient hors du commun, Edmund Tolleson, arrêté après avoir assassiné quatre prêtres. Et que Mildred Ratched cherche à tout prix à lui venir en aide…

Enième production de Ryan Murphy pour Netflix, cette série en huit épisodes se concentre donc sur ce personnage haut en couleur, issu du roman de l'écrivain américain Ken Kese, Vol au-dessus d'un nid de coucou, adapté à l'écran par Milos Forman en 1975. Ratched revient sur les origines de cette infirmière aux méthodes peu conventionnelles.

Du côté des reprises…

La très attendue deuxième saison de The Boys, une série sur des super-héros à l'opposé des personnages de Marvel et DC Comics, débarque enfin sur Amazon Prime Video, le 4 septembre. Autre suite particulièrement espérée, la huitième et dernière saison d'Engrenages, sur Canal+, que vous pourrez découvrir à partir du 7 septembre.

Notez également que Power Book II: Ghost, le spin-off de Power, fera ses débuts sur StarzPlay le 5 septembre. Sur Netflix, vous pourrez découvrir, à partir du 20, la neuvième saison d'American Horror Story, intitulée 1984. Enfin, sachez que les trois premières saisons de l'impeccable série judiciaire The Good Fight seront diffusées sur Téva à partir du 6 septembre.