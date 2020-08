"Lovecraft Country", "Ted Lasso", "Biohackers"... On regarde quoi comme séries en août ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de séries à découvrir à la télévision ou sur les plateformes de SVoD.

Vous êtes en vacances ? Les sorties des séries télé aussi. Et ce n'est pas vers les cinémas que vous allez vous tourner tant les salles obscures font grise mine par les temps qui courent.

En attendant la rentrée, jetez un œil à notre sélection mensuelle et prenez votre mal en patience. Le mois de septembre s'annonce d'ores et déjà très excitant, mais on vous en reparle d'ici quelques semaines.

"Ted Lasso" (à partir du 14 août sur Apple TV+)

Entraîneur médiocre d'une petite équipe de football américain, Ted Lasso se voit offrir un poste beaucoup plus exposé, et pour lequel il n'a finalement aucune expérience. Désormais, il va devoir coacher l'AFC Richmond, une équipe de foot professionnelle, ou plutôt de soccer... en Angleterre. Outre les subtilités de ce sport qu'il ne connaît pas, Ted Lasso va également devoir se faire aux us et coutumes britanniques.

Vous l'avez compris, la comédie de l'été est à chercher du côté d'Apple TV+. Développée, coproduite et interprétée par Jason Sudeikis, la série est l'occasion de redécouvrir le talent de ce pilier du Saturday Night Live. On notera également la présence d'Hannah Waddingham, aperçue récemment dans Sex Education, parfaite en riche propriétaire du club, qui incarne à elle seule à la perfection l'humour britannique. Les trois premiers épisodes de 30 minutes seront mis en ligne sur la plateforme le 14 août, puis proposés à un rythme hebdomadaire chaque vendredi, comme c'est l'usage pour le service de SVoD de la marque à la pomme.

"Lovecraft Country" (à partir du 17 août sur OCS)

Dans l'Amérique ségrégationniste des années 1950, Atticus Freeman (Jonathan Majors, aperçu dans When We Rise), un jeune Noir de retour de la guerre de Corée, part accompagner son oncle George (Courtney B. Vance, interprète de l'avocat Johnnie Cochran dans la première saison d'American Crime Story consacrée à O.J. Simpson) en tournée. Grand amateur de science-fiction, celui-ci est également rédacteur d'un guide destiné aux afro-américains pour leur permettre de voyager sans trop se mettre en danger. Pour Atticus, ce voyage est surtout un prétexte pour rechercher son père, disparu depuis quelques semaines après lui avoir adressé une lettre énigmatique. Ils sont accompagnés par Letitia (Jurnee Diana Smollett-Bell, alias Nicole dans True Blood), une amie d'enfance d'Atticus. Mais ce voyage au pays du Ku Klux Klan va vite tourner au cauchemar.

Créée par Misha Green (Underground), Lovecraft Country est adaptée de la nouvelle éponyme de l'écrivain américain Matt Ruff, qui mêle habilement l'univers horrifique d'un des maîtres du genre, H.P. Lovecraft, au racisme. Coproduite par Bad Robot Productions, la boîte de J.J. Abrams, et le réalisateur Jordan Peele (Get Out), cette nouvelle série HBO est, avec Watchmen, qui s'inspire également de l'histoire afro-américaine, l'une des séries les plus attendues de l'année. Les épisodes seront diffusés en US+24 à partir du 17 août sur OCS.

"Biohackers" (le 20 août sur Netflix)

Etudiante dans l'une des meilleurs écoles de médecine d'Allemagne, Mia (Luna Wedler) découvre ce que l'on peut faire du vivant grâce aux nouvelles technologies. A moins qu'elle ne se serve de son cursus pour enquêter sur les mystérieuses recherches que mène l'éminente professeure Lorenz.

Après le succès de Dark, Netflix mise à nouveau sur la fiction allemande avec ce thriller qui interroge sur les possibilités engendrées par la manipulation génétique illégale. Confiée à Christian Ditter (Girlboss), la série Biohackers compte six épisodes.

"Hoops" (le 21 août sur Netflix)

Ben Hopkins est l'entraîneur de l'équipe de basket du lycée. Son ambition ? Propulser ses étudiants au sommet. Sûrement parce que lui-même est un très mauvais joueur. Mais l'occasion est trop belle de pouvoir enfin vivre sa vie rêvée par procuration.

Alors que sa série emblématique d'animation pour adultes, BoJack Horseman, s'est achevée cette année à l'issue d'une sixième saison, Netflix aimerait bien réitérer son succès critique. Créée par le scénariste Ben Hoffman, Hoops mise sur les équipes de Paradise Police et Central Park (Apple TV+) pour l'animation, et sur le comédien Jake Johnston (New Girl), qui prête sa voix au coach. Les dix épisodes seront mis en ligne le 21 août.

Du côté des reprises...

Sur Netflix, la troisième saison de la série danoise The Rain arrive le 6 août. Suivront la très attendue saison 5 (et avant-dernière) de Lucifer le 21, puis la deuxième saison de Trinkets, le 25.

Sur Canal+, vous pourrez découvrir la deuxième saison de The Twilight Zone, le reboot de la série culte produit par Jordan Peele (toujours lui). Quant à la plateforme Starzplay, elle proposera le 6 août la suite de l'acclamée Ramy.