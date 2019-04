Thaïlande : le drame des "enfants de la grotte" bientôt sur Netflix

En juillet 2018, douze enfants et leur entraîneur de football étaient restés coincés deux semaines dans une grotte inondée en Thaïlande, avant d'être sauvés.

"Il y a une universalité dans l'art de raconter des histoires et cette aventure incroyable ne fait pas exception", a lancé Erika North, représentante de Netflix, pendant la cérémonie de présentation. La plateforme a annoncé une production originale inspirée du drame des "enfants de la grotte".

Le 10 juillet 2018, douze enfants et leur entraîneur de football avaient été extraits d'une grotte inondée en Thaïlande, après deux semaines passés sous terre. "Nous allons essayer de raconter l'histoire de la façon la plus juste possible", a assuré Erika North, sans préciser s'il s'agirait d'un film ou d'une série. La date de sortie n'est pas prévue avant 2020. Netflix travaillera avec la société de production SK Global, qui est derrière le récent film Crazy Rich Asians.

Les droits à l'image en question

Les douze enfants et leur coach, Ekkapol Chantawong, étaient également présents à la cérémonie. Ce dernier a créé une compagnie, "13 Thumluang", pour négocier les droits à l'image des jeunes rescapés. La question de ces droits suscite toutes les rumeurs en Thaïlande. Werachon Sukondhapatipak, conseiller de la compagnie et ancien porte-parole de la junte, a assuré que les familles reverseraient 20% des droits perçus à des oeuvres de bienfaisance, sans préciser combien avaient touché les enfants venant la plupart de familles pauvres du nord de la Thaïlande.

Les douze enfants qui s'étaient retrouvés piégés dans une grotte en Thaïlande, leur coach de football, Ekkapol Chantawong, Erika North, représentante de Netflix, Werachon Sukondhapatipak, ancien porte-parole de la junte, lors d'une conférence de presse à Bangkok, le 30 avril 2019. (LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

Un an après le drame, qui a passionné les médias du monde entier pendant deux semaines, avec plus d'un millier de journalistes dépêchés sur place, les projets de fiction inspirés par le drame se sont multipliés. Le film The cave par le réalisateur Tom Waller doit sortir à la fin de l'année. En France, est déjà sorti le livre Pris au piège du journaliste Thierry Falise.



L'opération de secours internationale mobilisée pour les sauver avait été extrêmement compliquée et longue, avec une dizaine de kilomètres à parcourir impliquant d'étroits boyaux inondés. Les enfants avaient été sortis endormis, sur des civières de plongée.